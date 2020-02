Tagesausblick für 11.02.: DAX legt Pause ein. Daimler im Fokus!

Heute zeigten sich die Investoren weiterhin zurückhaltend. Sorgen rund um den Coronavirus bremste die Kauflaune. Die Bären können daraus jedoch keinen großen Profit schlagen. Der DAX® verlor gerade einmal 0,3 Prozent auf 13.480 Punkte. In den USA präsentierten sich die Märke – angeführt von den Technologieaktien – in den ersten Handelsstunden freundlich. Am Anleihemarkt war wenig Bewegung.