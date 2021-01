Tagesausblick für 13.01.: DAX fehlen Impulse. Wasserstoffindex steigt deutlich!

Folgen FACEBOOK EMAIL

Die Aktienmärkte traten heute mehrheitlich auf der Stelle. Es fehlten signifikante Impulse und angesichts der jüngsten Rallye gab es bereits ausreichend Vorschußlorbeeren auf die bevorstehende Berichtsaison. So stagnierte der DAX® und der EuroStoxx®50 bei rund 13.925 beziehungsweise 3.620 Punkten Am Anleihemarkt stiegen die Renditen mehrheitlich weiter an. So verbesserte sich die Rendite 10jähriger Bundesanleihen um drei Punkte auf Minus 0,7 Prozent.