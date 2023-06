Tagesausblick für 13.06.: DAX – Bullen zeigen sich vor den Zinsentscheidungen.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.030/16.080/16.100/16.200/16.245/16.330 Punkte Unterstützungsmarken: 15.815/15.860/15.915/15.970 Punkte

Nachdem der DAX® über die Marke von 16.000 Punkten und auf ein Tageshoch von 16.126 Punkten sprang, nahmen die Bullen den Fuß vom Gas. So pendelte der Leitindex im weiteren Tagesverlauf zwischen 16.050 und 16.100 Punkten und schloss am oberen Ende der Range. Damit ist der Ausbruch über die Widerstandsmarke gelungen und es eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis 16.200 Punkte. Unterstützung findet der Index zwischen 15.915 und 16.030 Punkten. Eine nachhaltige Trendumkehr ist erst unterhalb von 15.915 Punkten zu erwarten. Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new, sank am Freitag zeitweise unter 14. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.