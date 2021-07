Tagesausblick für 13.07.: DAX steigt auf 15.800 Punkte. RWE, VW und US-Banken im Blickpunkt!

Die Aktienmärkte starteten mehrheitlich freundlich in die neue Woche. Einige Unternehmen meldeten bereits gute Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Zudem blieb die Lage am Anleihemarkt entspannt. So verbesserte sich der DAX® im Tagesverlauf um 0,7 Prozent auf 15.800 Punkte. Der EuroStoxx®50 näherte sich der Marke von 4.100 Punkten. In den kommenden Tagen kommt die Berichtssaison in Fahrt. Morgen liegt der Fokus auf US-Banken.

An den Anleihemärkten blieb es nach der Rally der vergangenen Woche zum Wochenauftakt ruhig. Relevante Konjunkturdaten standen heute nicht an und der Rückgang des Ölpreises dämpfte die Inflationssorgen. So pendelte sich die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,3 Prozent ein. Bei den Edelmetallen zeigte sich ein zweigeteiltes Bild. Der Goldpreis stagnierte heute knapp oberhalb von 1.800 US-Dollar pro Feinunze. Vor allem Palladium und Platin zeigten hingegen Stärke. Die Notierungen für das schwarze Gold gab derweil etwas. Für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung fehlten signifikante Impulse. Größere Korrekturen lassen die Bullen hingegen nicht zu. Der Euro/US-Dollar präsentierte sich heute volatil. Der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 1,187 US-Dollar mag noch nicht gelingen.

Unternehmen im Fokus Bayer bekam die US-Zulassung für das Nierenmedikament für Diabetiker Kerendia. Die Aktie musstse dennoch leichte Verluste hinnehmen. BASF und Covestro erhöhten nach einem starken zweiten Quartal die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2021. Die Aktien reagierten mit leichten Zugewinnen. Daimler muss erneut wegen Halbleitermangels die Produktion in Sindelfingen unterbrechen. Die Autoaktie legte dennoch zu. Deutsche Telekom und RWE profitierten von positiven Analystenkommentaren. Italien-Sponsor Puma konnte nach dem EM-Sieg der Squadra Azzurra heute kaum zulegen – anders als Adidas. VW verlängerte den Vertrags mit Vorstandschef Herbert Diess bis 2025. Die Nachricht kam bei den Investoren gut an. In den USA präsentierten sich in den ersten Handelsstunden die Aktien von Moderna, Nvidia und Tesla überdurchschnittlich stark. Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten heute der Global Green Technologies Index sowie der Stoxx® Europe 600 Utilities Index. Aus Europa melden morgen unter anderem Gerresheimerund Telekom Austria Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal. In den USA veröffentlichen unter anderem JP Morgan, Goldman Sachs und PepsiCo Zahlen zu Q2. Fraport meldet Verkehrszahlen und VW stellt die neue Konzernstrategie „New Auto – Mobility for Generarions to Come“ vor.