Tagesausblick für 15.11.: DAX weiter im Aufwind. Biotech-Aktien im Fokus!

Der nachlassende Inflations- und Zinsdruck sorgten auch heute für gute Stimmung an den Aktienmärkten. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 setzten ihren Aufwärtstrend fort und schlossen mit Gewinnen zwischen 0,6 und 0,9 Prozent. Eine Reihe von Experten rechnen angesichts der jüngsten Rally in den nächsten Tagen mit einer Atempause oder gar eine kurzfristigen Konsolidierung. Der anstehende G20-Gipfel sowie eine Fülle von Wirtschaftsdaten, die in dieser Woche noch veröffentlicht werden, könnten eine entsprechende Vorlage liefern. Allerdings zeigen die Bullen aktuell noch keine Schwächen.

An den Rentenmärkten blieb es heute ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen pendelte im Bereich von 2,11 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere stabilisierte sich zunächst unterhalb von 3,9 Prozent. Die Notierungen für Edelmetalle wie Gold und Silber konnten die Niveaus vom Ende der vergangenen Woche halten. Das Aufwärtsmomentum hat jedoch spürbar nachgelassen. Der Ölpreis büßte trotz des bullishen Umfelds heute etwas ein. Katalysator waren neue Prognosen der OPEC, wonach das Kartell in diesem Jahr mit einer schwächeren Ölnachfrage rechnet.