Tagesausblick für 16.06.: DAX setzt sich oben fest. Strompreis zieht weiter an.

Widerstandsmarken: 16.280/16.325/16.350/16.430 Punkte Unterstützungsmarken: 16.030/16.080/16.110/16.195/16.270 Punkte

Nach dem Rekordhoch und dem Test der 161,8%-Retracementlinie bei knapp 16.340 Punkten drehte der DAX® gestern nach Süden und stabilisierte sich bei rund 16.270 Punkten. In diesem Bereich startete der Leitindex heute in den Markt. Allerdings sank der Index am Vormittag zeitweise unter die Marke von 16.200 Punkte. Am Nachmittag zeigten sich die Bullen und schoben den Leitindex wieder auf das Ausgangsniveau. Zwischen 16.280 und 16.325 Punkten hat sich nun eine Widerstandszone gebildet. Sollte diese Range nicht zügig überwunden werden, droht eine weitere Konsolidierungswelle bis 16.110 Punkte. Ein Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb von 16.030 Punkten an.