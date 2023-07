Tagesausblick für 18.07.: DAX wartet auf neue Impulse. Banken und Tesla im Fokus

In Asien wurde feiertagsbedingt und aufgrund eines Tropensturms nicht überall gehandelt. Aus China wurden derweil Wirtschaftsdaten gemeldet. Demnach fiel das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal mit 6,3 Prozent schwächer aus als von vielen Experten erwartet wurde. Aus den USA gab es am Nachmittag ebenfalls kaum Impulse. Vielmehr blicken die Investoren verstärkt auf die Berichtssaison. So gaben DAX®, CAC®40 und EUROSTOXX®50 im Tagesverlauf bis zu ein Prozent nach.

An den Anleihemärkten hat sich die Lage nach dem teils kräftigen Kurssprung in der zurückliegenden Woche heute weiter stabilisiert. Die Renditen 2- und 10jähriger Papiere stagnierten weitgehend im Bereich ihres Schlussstands vom Freitag. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei den Rohstoffen. Die Notierungen für eine Feinunze Gold und Silber stagnierten bei 1.950 beziehungsweise knapp 25 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil prallte am Freitag an der 200-Tage-Durchschnittslinie nach unten ab und fing sich erst bei rund 79 US-Dollar. Hier belasteten vor allem die schwachen Daten aus China.