Tagesausblick für 19.9.: DAX schleicht aufwärts. Osram überrascht, Zalando schockt!

Die Aktienmärkte reagierten mehrheitlich gelassen auf die neuen Strafzölle der USA auf chinesische Waren. Schließlich waren die Anleger vorbereitet. So verbesserte sich der DAX® bis Handelsschluss auf rund 12.160 Punkte und der EuroStoxx® 50 bis knapp 3.360 Punkte. Der DAX® nahm damit eine wichtige Hürde. Auch die US-Aktienbarometer starteten freundlich in den heutigen Handel.

Ebenfalls fester notierte heute der Ölpreis. Meldungen auf Thomson Reuters zufolge werden die OPEC-Staaten wohl nicht an der Fördermenge drehen. OPEC- sowie einige Nicht-OPEC-Minister treffen sich am kommenden Sonntag, um unter anderem über die Förderquoten zu sprechen. Der Preis für ein Barrel Brent Oil verbesserte sich im Tagesverlauf in den Bereich von knapp USD 79. Große Bewegung gab es auch am Anleihenmarkt. Die Rendite 10jähriger deutscher Bundesanleihen stieg heute auf 0,48 Prozent. Oberhalb von 0,5 Prozent könnte sich eine nachhaltige Wende andeuten. Vergleichbare US-Papiere rentieren nun wieder mehr als drei Prozent.

Morgen stehen unter anderem Leistungsbilanzzahlen und die Autobauer im Fokus.

Die Aussicht auf einen weiteren Umbau bei ThyssenKrupp beflügelte heute erneut die Aktie des DAX®-Konzerns. Im Tagesverlauf konnte sich das Papier deutlich von der Unterstützung von EUR 19 distanzieren. Die nächste Hürde liegt bei EUR 20,40. Nemetschek markierte ein neues Allzeithoch und bei SMA Solar deutet sich ein Ausbruch aus dem seit Anfang August gebildeten Abwärtstrend ab. Osram wurde von einem positiven Ausblick des Unternehmens zu optischen Halbleitern beflügelt. Der MDAX®-Wert legte daraufhin knapp sechs Prozent zu. Zalando überraschte heute Morgen die Marktteilnehmer mit einer Gewinnwarnung. Das war die zweite Warnung in sechs Wochen. Anleger reagierten geschockt und drückten die Aktie um 13 Prozent nach unten. Tesla bricht über vier Prozent ein, nachdem bekannt wird, dass die SEC den jüngsten Tweet von Konzernchef Elon Musk zum „Going Private“ untersucht.

Morgen wird der europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa im Juli und August veröffentlichen. Die Aktie von VW (Vz.) präsentierte sich heute außerordentlich stark und profitierte dabei von positiven Analystenkommentaren. BMW und Daimler konnten zumindest kleine Aufschläge verbuchen.

Wichtige Termine

Japan – Zinsentscheid der Bank von Japan

Europa – Leistungsbilanz Euro-Zone, Juli

USA – Leistungsbilanz Q2

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.200/12.250 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.900/12.050/12.130 Punkte

Der DAX® startete freundlich in den Handel und pendelte im Tagesverlauf zwischen 12.060 und 12.170 Punkten. Im Bereich von 12.130 Punkten findet der Index nun eine Unterstützung. Solange die Marke hält besteht die Chance auf eine Erholung bis 12.200/12.250 Punkte. Kippt der Index hingegen wieder unter 12.050 Punkte droht ein Rücksetzer bis 11.900/12.000 Punkte.

DAX® in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 24.08.2018 – 18.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.09.2013 – 18.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Autor: Richard Pfadenhauer