Tagesausblick für 2.10.: Linde und Fresenius beflügeln DAX.

Die Aktienmärkte starteten freundlich in die neue Woche. Auftrieb gab den Märkten die guten Vorgaben aus den USA. Am Wochenende konnten sich die USA und Kanada auf ein neues Freihandelsabkommen einigen. Die US-Indizes eröffneten gleich im Bereich ihrer jeweiligen Allzeithochs. Der DAX® erhielt zusätzliche Unterstützung von regelrechten Kursexplosionen bei Fresenius SE und Linde. So verbesserte sich der DAX® im Tagesverlauf bis in Bereich der Widerstandsmarke von 12.350 Punkte und der EuroStoxx® 50 Index schob sich wieder deutlich über 3.400 Punkte.

Am Rohstoffmarkt zeigte sich der Ölpreis erneut fester. Brent markierte gar ein neues 4-Jahreshoch. Katalysator waren die bevorstehenden Sanktionen des Iran. Meldungen zufolge hat China bereits Ölkäufe aus dem Iran deutlich reduziert. Japan und Südkorea haben Ölkäufe aus Iran bereits gestoppt. Die Rendite langjähriger deutscher Staatsanleihen stabilisierte sich bei 0,48 Prozent.

Heute schoben vor allem die Aktien von Fresenius SE und Linde den Standardwerteindex nach oben. Fresenius SE profitierte von einem Urteil in den USA und Linde von der Zustimmung der chinesischen Kartellbehörde zur Fusion mit Praxair. In der zweiten Reihe fielen unter anderem die Aktien von Aixtron, Dialog Semiconductor und Zalando mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf.

Morgen werden Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Deutschland und in den USA veröffentlicht. Die Daten könnten die Aktien von BMW, Daimler und VW bewegen. Zudem startet der Autosalon in Paris. Pepsico meldet morgen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Widerstandsmarken: 12.350 /12.470/12.600 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.870/12.200 Punkte

Der Leitindex startete positiv mit einem Tagesplus von etwa 0,75 % in die neue Handelswoche. Ob die bullisch eingestellten Anleger den Index diese Woche in eine Trendumkehr auf Tagesbasis lenken können, bleibt noch unklar. Circa die Hälfte der Kursverluste des letzten Freitags konnten zwar aufgeholt werden, dennoch ist der Abwärtstrend auf Tagesbasis noch intakt.

Interessant für bisher noch zögerlich agierende positiv gestimmte Anleger wird es ab den Marken um etwa 12.470 und 12.600 Punkten. Von einer möglichen Trendumkehr auf Tagesbasis kann erst ab dem Überschreiten der Marke um etwa 12.600 Punkten gesprochen werden. Weiterhin bearisch eingestellte Anleger sollten die Unterstützung auf Stundenbasis um 12.200 Punkte beziehungsweise die markante langfristige Unterstützung bei etwa 11.870 Punkte im Auge behalten.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 28.8.2018 – 01.10.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.09.2013 – 01.10.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Autor: Richard Pfadenhauer