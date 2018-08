Tagesausblick für 21.8.: DAX deutlich fester. Bayer und Netflix erholt!

In den kommenden Tagen wird eine Delegation aus China in Washington zu Gesprächen erwartet. Die Hoffnung auf eine Beruhigung im Zollstreit zwischen China und den USA ließ die Aktienindizes heute mehrheitlich weiter steigen. So verbesserte sich der DAX® im Tagesverlauf um rund ein Prozent auf 12.330 Punkte und war damit der stärkste Standardwerteindex in Europa. Der EuroStoxx® 50-Index erholte sich um 0,6 Prozent auf knapp 3.400 Punkte. Die US-Aktienbarometer präsentierten sich in den ersten Handelsstunden mit kleinen Aufschlägen.

Am Anleihenmarkt gingen die Renditen langfristiger Staatspapiere mehrheitlich zurück. So tauchte die Rendite von 10-jährigen US-Papieren unter 2,85 Prozent. Die Rendite türkischer Anleihen mit einer Restlaufzeit von rund zehn Jahren stagnierte weiterhin bei 21 Prozent.

Der Euro/US-Dollar erholte sich heute weiter vom jüngsten Tief und stabilisierte sich oberhalb von 1,14 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel Brent Oil stieg leicht auf 72,12 US-Dollar. Die Edelmetalle Gold und Silber rührten sich derweil kaum von der Stelle.

Unternehmen im Fokus

Nach dem kräftigen Kurseinbruch in der vergangenen Woche setzte sich die Aktie von Bayer heute an die Spitze des DAX®. Die Unsicherheit der Anleger bezüglich Glyphosat und Dicamba dürften jedoch nicht so schnell verschwinden. Linde hat die Zustimmung der EU-Kartellbehörde zur Fusion mit Praxair erhalten, muss jedoch einige Auflagen erfüllen. Die Aktie von Aixtron konnte die Unterstützung bei EUR 10 heute erfolgreich verteidigen. Deutet sich nun eine W-Formation an? Die Aktie von Wirecard zieht scheinbar unaufhaltsam nach oben und markierte heute ein neues Allzeithoch. Autozulieferer wie Hella und Leoni legten heute überdurchschnittlich zu. Dennoch bleibt Leoni noch deutlich unter dem Hoch der vergangenen Woche.

In den USA starteten unter anderem die Aktien von Nike, Ölwerte wie ConocoPhilips und Hess sowie Pharmaaktien wie Johnson & Johnson und Pfizer fester in die neue Woche. Technologieaktien wie Apple, Amazon und Nvidia stagnierten hingegen mehrheitlich. Netflix zeigte nach Verlusten von rund 20 Prozent in fünf Wochen heute wieder ein Lebenszeichen.

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.400/12.500/12.750 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.120/11.800/11.700 Punkte

Der DAX® zog zügig nach Handelsbeginn über die Marke von 12.340 Punkten und pendelte anschließend zwischen 12.320 und 12.370 Punkten. Die nächste Hürde liegt bei 12.400 Punkten. Oberhalb dieser Marke könnte möglicherweise neue Kaufimpulse kommen und eine Erholung bis 12.510 Punkte erfolgen. Unterstützung findet der DAX® derweil im Bereich zwischen 12.160 und 12.200 Punkten.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 04.06.2018 – 20.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.07.2013 – 20.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Autor: Richard Pfadenhauer