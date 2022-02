Tagesausblick für 23.02.: DAX kann anfängliche Verluste eindämmen. Öl im Fokus!

Zur Handelseröffnung brachen die europäischen Aktienbarometer kräftig ein. Auslöser war die zunehmend angespannte Lage in der Ukraine. Im Tagesverlauf dämmten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 die Verluste jedoch merklich ein. Rückenwind bekamen die Märkte unter anderem vom Ifo-Geschäftsklimaindex, der im Februar unerwartet stark gestiegen ist.

Europäische und US-Amerikanische Staatspapiere zeigten heute zeitweise kräftige Schwankungen und gaben schließlich nach. Druck kam vor allem durch die Eskalation im Ukrainekonflikt. Der damit verbundene erneute Anstieg des Ölpreises schürt weitere Inflationssorgen. Die Inflation war zuletzt auch der Treiber des Gold- und Silberpreises. Heute stagnierten die Notierungen zwar. Der Trend bleibt dennoch aufwärtsgerichtet.

Unternehmen im Fokus

Fresenius sowie die Dialysetochter Fresenius Medical Care planen für das abgelaufene Geschäftsjahr, die Dividende zu erhöhen. Die Aktie von Fresenius Medical Care reagierte mit einem deutlichen Plus. Bei den Anlegern des Mutterkonzerns kam die Botschaft hingegen nicht gut an. Über acht Prozent büßte das DAX®-Papier ein. Der Rückversicherungskonzern Munich Re gab bekannt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 auf 11 Euro (Vorjahr: 9,80) zu erhöhen und ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu einer Milliarde Euro zu starten. Die Aktie schloss dennoch im Bereich des Schlussstands vom Vortag. Die Software AG hat heute zum Kapitalmarkttag geladen. „Wir verfügen über die Produkte, die Umsetzungsfähigkeit und das Team, um in den Jahren 2022 und 2023 unsere organischen Ziele zu erreichen, und mithilfe von M&A können wir beginnen, auch darüber hinaus zu expandieren“, erklärte Konzernchef Sanjay Brahmawar. Die Investoren reagierten heute dennoch zurückhaltend. So schloss der MDAX®-Titel wenig verändert. VW plant rund ein Viertel der Porsche AG an die Börse zu bringen. Die Aktien der Porsche Holding sowie von VW reagierten mit deutlichen Kursaufschlägen.

Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes zählen heute der European Biotech Index sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau Index.

Morgen melden unter anderem Campari, Danone, eBay, Henkel, Hochtief, Munich Re, Puma, Rio Tino Stellantis, Telefonica Deutschland und Uniper Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Wichtige Termine Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für März

Frankreich – Geschäftsklima, Februar

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Januar endgültig Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.810/15.070/15.240/15.320 Punkte Unterstützungsmarken: 14.160/14.460/14.630 Punkte Der DAX® startete mit deutlichen Verlusten in den Handel. Im Bereich von 14.360 Punkten zeigten sich allerdings die Bullen und schoben den Index zeitweise an die Nulllinie zurück. Zum Handelsschluss musste das Aktienbarometer allerdings noch kleine Verluste hinnehmen. Im Bereich von 14.760 Punkten zeigt sich eine Widerstandsmarke. Gelingt der Ausbruch über das Level, besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.070 Punkte. Gleichwohl sollten Anleger die Unterstützungsmarke bei 14.460 Punkten im Auge behalten. DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 05.03.2021–22.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 23.02.2015– 22.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de