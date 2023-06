Tagesausblick für 23.06.: DAX mit starkem Intraday-Rebound. Chemieaktien erholt.

Das Zinspeak ist in den USA noch nicht erreicht. Dies machte Fed-Chef Jerome Powell gestern in einer Rede beim Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses deutlich. „Die Leitzinsen dürften am Jahresende möglicherweise höher stehen“, erklärte Powell. Dies drückte gestern an der Wall Street auf die Stimmung und sorgte für Kursabschläge bei DAX®, CAC40® und EUROSTOXX 50®. Im Tagesverlauf drehten die Indizes nach Norden und konnten die anfänglichen Verluste eindämmen. Für eine Rückkehr in die Gewinnzone reichte es jedoch nicht. Dow Jones und S&P500 kommen nach durchwachsenen Wirtschaftsdaten nicht Fahrt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 0,15 und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stagnierte.

An den europäischen Rentenmärkten zogen die Renditen kurzlaufender Papier weiterhin kräftig an. Die Rendite 2-jähriger deutscher und französischer Staatsanleihen näherten sich dem Märzhoch. Bei den 10jährigen Papieren gab es hingegen kaum Bewegung. Diese Entwicklung setzte die Edelmetalle erneut unter Druck. Die Notierungen von Gold, Palladium und Silber verloren heute zwischen 0,9 und 1,5 Prozent. Der Goldpreis hat die 1.900 US-Dollar vor Augen. Bei Palladium und Silber summierten sich die Kursverluste seit Freitag auf jeweils über sieben Prozent. Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten färbte auch auf den Ölmarkt ab. So verlor die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil über zwei Prozent auf USD 75,10 und blieb damit im seit Anfang Mai gebildete Korridor.