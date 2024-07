Tagesausblick für 23.07.: DAX bügelt einen Teil der Wochenverluste aus. Alphabet, GE und LVMH berichten.

onemarkets Blog

Joe Bidens Rückzug im US-Wahlkampf sorgte für Erleichterung bei den Investoren. Der DAX® schraubte sich dabei auf rund 18.450 Punkten nach oben. Positive Reaktionen bei US-Technologietiteln gaben auch dem TecDAX® deutlichen Schwung nach oben. Morgen blicken Investoren nicht nur auf die Zahlen zum US-Häusermarkt. Vielmehr wird mit Alphabet der erste Konzern der Magnificent 7, Geschäftszahlen veröffentlichen und den Märkten damit möglicherweise signifikante Impulse geben.

An den Rentenmärkten zeigte sich ein zwiespältiges Bild. In Europa schichteten einige Anleger von sicheren Anleihen in den Aktienmarkt um und schoben damit die Renditen leicht nach oben. In den USA blieben größere Reaktionen auf Joe Bidens Rückzug derweil aus. Dies sorgte für Druck auf Edelmetalle wie Gold und Silber. Der Preis für eine Feinunze Gold fiel unter die Marke von 2.400 USD. Der Silberpreis gab bis auf 29 USD nach. Am Ölmarkt hatten ebenfalls die Bären das Zepter in der Hand und drückten den Preis für ein Barrel Brent Crude Oil auf 82,20 USD und damit zurück unter die 200-Tage-Durchschnittslinie.

Unternehmen im Fokus

Die gute Stimmung bei US-Halbleiteraktien wie Nvidia, On Semiconductor und Qualcomm beflügelte auch europäische Chipaktien wie Aixtron, Elmos Semiconductor und Infineon. Der DAX®-Titel kämpft nun wieder um die 200-Tage-Durchschnittslinie. BayWa fiel auf den tiefsten Stand seit 2003. Meldungen wonach ein Sanierungsgutachten notwendig ist, lösten bereits vergangene Woche einen Ausverkauf aus. Bei Hugo Boss bahnt sich zwischen EUR 36,10 und EUR 38,30 eine Bodenbildung an. Heute legte das Papier deutlich zu und nimmt Kurs auf die Oberkante der Range. Süss MicroTec legte heute kräftig zu. Vergangene Woche erhöhte der Halbleiterzulieferer die Jahresprognose. Der Büromöbelhersteller Takkt hat die Prognose für das Gesamjahr gesenkt. Der SDAX®-Wert brach daraufhin deutlich ein. TUI steuert die Unterkante des seit Dezember gebildeten Seitwärtstrends an. Varta plant eine umfangreiche Restrukturierung. Dabei soll das Aktienkapital auf Null gesetzt werden. Die Aktie sackte daraufhin über 60 Prozent nach unten.

Morgen werden aus Europa unter anderem Akzo Nobel, Alstom, flatexDegiro, Hella, Givaudan, LVMH, Spotify und Thales Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen. Aus den USA berichten unter anderem Alphabet, Coca Cola, General Electric, General Motors, Texas Instruments, UPS und Visa.

Wichtige Termine:

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Existing Homes

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.577/18.755/18.880 Punkte Unterstützungsmarken: 17.975/18.110/18.189/18.350 Punkte Der DAX® überquerte die Marke von 18.350 Punkten und brach im weiteren Verlauf aus dem kurzfristigen Abwärtstrend nach oben aus. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aufwärtsgerichtet und aus technischer Sicht besteht weiter Spielraum bis zur nächsten Hürde bei 18.577 Punkten und im weiteren Verlauf bis 18.755 Punkte. Der Abstand zur Unterstützung bei 18.350 Punkten ist jedoch noch nicht all zu groß. Das Risiko eines Rücksetzers unter diese Marke besteht weiterhin. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 19.03.2024 – 22.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 23.07.2019 – 22.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 98,22* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 112,64** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 112,04*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.07.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 3,60* 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 4,54* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 6,81* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 7,83* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.07.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.