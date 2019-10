Tagesausblick für 23.10.: DAX stabil. Conti, Telekom und Tesla im Brennpunkt!

Die Aktienmärkte traten heute mehrheitlich auf der Stelle. Vom Brexit und vom Handelskonflikt gab es keine Neuigkeiten. Die Unternehmenszahlen fielen gemischt aus so dass von dieser Seite auch kaum neue Impulse kamen. So pendelte der DAX® im Tagesverlauf zwischen 12.735 und 12.785 Punkte und schloss bei 12.760 Punkten. Der EuroStoxx® 50 verteidigte die Marke von 3.600 Punkten und der amerikanische S&P®500 Index schleicht weiter in Richtung Allzeithoch. Einmal mehr überdurchschnittlich stark präsentierte sich heute der Scale® 30 Kursindex mit Titeln aus der dritten Reihe.

Am Anleihenmarkt gaben die Renditen nach der Erholung der vergangenen Tage heute wieder leicht nach. So sank die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen auf minus 0,38 Prozent. Die Edelmetalle bewegten sich derweil kaum. Der Preis für eine Feinunze Gold notiert weiterhin knapp über der Marke von 1.480 US-Dollar. Der Ölpreis legte deutlich zu. Hintergrund waren Spekulationen wonach die OPEC und ihre Verbündete möglicherweise weitere Förderkürzungen planen.

Unternehmen im Fokus

Continental plant den Börsengang der Antriebsparte Vitesco. Bei Anlegern kamen die Pläne gut an. Die Deutsche Telekom kommt der Fusion von T-Mobil US mit Sprint allmählich näher. Colorado hat sich aus dem Verfahren gegen die Fusion zurückgezogen. RWE profitierte von positiven Analystenkommentaren und verbesserte sich bis zur Widerstandsmarke von EUR 27,60. Beflügelt von überraschend guten Unternehmenszahlen zog die Aktie von Software AG zeitweise auf EUR 30 nach oben. Ist dies der Start einer nachhaltigen Trendwende? Auf der Verliererseite stand heute unter anderem Fresenius Medical Care, die nach einem negativen Analystenkommentar unter Druck kam.

In den USA fielen die Aktien von Biogen, Boeing und Procter & Gamble mit überdurchschnittlichen Kurssprüngen auf. Biogen und Procter & Gamble meldete starke Ertragszahlen. Zudem plant der Biotechkonzern einen Zulassungsantrag für das Alzheimermedikament Aducanumab. Der Flugzeugbauer meldete Fortschritte beim Problemflieger 737max. Allerdings benötigt die Luftfahrtbehörde FAA scheinbar noch einige Wochen für die Prüfungen.

Morgen melden unter anderem Akzo Nobel, Boeing, Caterpillar, eBay, Eli Lilly, Ford Motor, Microsoft, PayPal, PSA und Tesla (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Hannover Rück lädt zum Investorentag. Zudem startet morgen der dreitägige Autogipfel. Damit rücken die Autobauer BMW, Daimler und VW in den Fokus.

Wichtige Termine

Europa: Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Oktober

Europa: am Donnerstag steht die EZB-Zinsentscheidung an

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 12.800/12.860/13.180 Punkte Unterstützungsmarken: 12.300/12.500/12.600 Punkte Der DAX® klebt an der Aufwärtstrendlinie. Allerdings ging dem Index heute sichtlich die Puste aus. Nach oben hin hat der Index noch Luft bis 12.860 Punkte. Nach dem 900-Punkte-Sprint wird gemeinhin eine Konsolidierung erwartet. Aus technischer Sicht ist sie noch nicht in Sicht. Die Bullen haben alles in Griff. Aktuell sieht es ganz danach aus als würden sie Rücksetzer auf 12.600 Punkte prompt kaufen. Eine Konsolidierung droht somit frühestens unterhalb von 12.500/12.600 Punkte. Ein nachhaltiger Trend zeichnet sich erst bei Ausbruch aus der 12.500/12.860 Punkterange ab. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde) Betrachtungszeitraum: 18.07.2019 – 22.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 23.10.2014 – 22.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX90E0 3,61 11.200 13.100 19.12.2019 DAX® HX8GUW 1,65 10.500 12.900 19.12.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.10.2019; 17:35 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Autor: Richard Pfadenhauer