Tagesausblick für 24.9.: DAX mit schwachem Wochenstart. Gold und TUI fester!

Die Aktienmärkte starteten schwach in die neue Woche. Die Vorgaben aus den USA vom Freitag und aus Asien setzten die hiesigen Aktienbarometer bereits zu Handelsbeginn unter Druck. Am Vormittag folgten die Stimmungsindikatoren aus der Industrie in Deutschland und Europa, die jeweils rückläufig waren. So schloss der DAX® knapp ein Prozent leichter bei 12.345 Punkten und der EuroStoxx® 50 bei 3.540 Punkten und damit knapp 0,9 Prozent tiefer.Am Anleihemarkt gaben die Renditen deutlich nach. So schloss die Rendite 10 -jähriger Bundesanleihen bei minus 0,58 Prozent. Edelmetalle notierten hingegen fester. So verbesserten sich der Goldpreis auf 1.520 US-Dollar und der Silberpreis auf 18,60 US-Dollar pro Feinunze. Der Euro/US-Dollar kämpft weiterhin mit der Marke von 1,10 US-Dollar.