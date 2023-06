Tagesausblick für 28.06.: DAX stabilisiert sich. Delivery Hero und Deutsche Lufthansa gefragt.

DAX®, CAC40® und EUROSTOXX 50® pendelten heute in der Range von gestern. EZB-Chefin Christine Lagarde erklärte heute in einer Rede bei einer Konferenz der Notenbanken: „Unsere Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Sofern sich die Aussichten nicht wesentlich ändern, werden wir die Leitzinsen im Juli erneut anheben. Es ist zudem unwahrscheinlich, dass eine Zentralbank in naher Zukunft mit absoluter Überzeugung erklären kann, dass die Leitzinsen ihren Höchststand erreicht haben.“ Dies dämpfte die Kauflaune am Vormittag. Am Nachmittag drehte die Stimmung. Unterstützung bekamen die Märkte von Wirtschaftsdaten aus den USA. So meldete das US-Handelsministerium, dass die US-Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Mai gegenüber dem Vormonat zulegten.

Nach anfänglichen Kursgewinnen gaben die Anleihennotierung im weiteren Verlauf wieder nach. Dabei zogen die Renditen 2-jähriger europäischer Staatspapiere am gestrigen Schlussstand vorbei nach oben. Die angespannte Lage an den Rentenmärkten macht den Edelmetallen seit Wochen zu schaffen. So bleiben vor allem Gold, Palladium und Platin technisch angeschlagen. Der Silberkurs konnte gegen den allgemeinen Trend zulegen. Allerdings hat die Feinunze Silber vergangenen Woche deutliche Verluste zu verbuchen. Am Ölmarkt blieb es heute ruhig. Die Notierung für ein Barre Brent Crude Oil pendelt nunmehr sei Anfang Mai zwischen 71,30 und 78,60 USD.