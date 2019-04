Tagesausblick für 3.4.: DAX fester. Conti, Lanxess und Zalando im Fokus!

Die Aktienmärkte gingen zwar heute etwas vom Gas. Dennoch verbesserten sich die Aktienbarometer mehrheitlich erneut. So stieg der DAX® um 0,6 Prozent auf 11.750 Punkte. MDAX®, SDAX®, TecDAX® und Scale®-Index konnte bei der DAX®-Pace nicht ganz mithalten. Das gilt auch für den EuroStoxx®50 der nur 0,35 Prozent auf 3.400 Punkte zulegte. Unter den Branchen- und Strategieindizes verbuchten der Biotechnologie- und der Chemiesektor sowie der Deutsche Aufsteiger-Index überdurchschnittliche Aufschläge.

Am Anleihemarkt pendelten sich die Renditen auf niedrigem Niveau ein. Die Rendite für langfristige deutsche Papiere stagnierte bei Minus 0,05 Prozent. Der Kurs für ein Barrel WTI schob sich im Tagesverlauf über die Marke von 62 USD. Bei den Edelmetallen hat sich die Lage nach den Kursstürzen vergangener Woche weiter beruhigt. Gestern startete das Börsenspiel von HypoVereinsbank onemarkets. Das Spiel ist zeitlich unbegrenzt und jeden Monat warten tolle Premium-Angebote auf Sie. Weitere Informationen finden sie unter: onemarkets.de/boersenspiel

Unternehmen im Fokus

Den zweiten Tag in Folge setzte sich die Aktie von Continental an die DAX®-Spitze. Einem Beitrag auf Thomson Reuters zufolge könnten durch autonomes Fahren die Softwareumsätze im Automobilbereich bis 2030 auf 1,2 Billionen US-Dollar steigen. Im Bericht verweist die Nachrichtenagentur unter anderem auf Aufsagen von Continental-Chef Elmar Degenhart. Ebenfalls zu den heutigen Gewinnern zählten mit Bayer und BMW zwei Titel, die zuletzt überdurchschnittlich stark unter die Räder kamen. Ob dies nun der Beginn einer mittelfristigen Gegenbewegung ist, muss sich jedoch noch zeigen. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Lanxess, Salzgitter, Vossloh und Zalando auf. Einem Beitrag der boerse.ard.de zufolge könnte Salzgitter Randbereiche von ThyssenKrupp erhalten. Voraussetzung wäre jedoch die Fusion der Stahlsparte von ThyssenKrupp mit Tata Europe. Der Chemiesektor zeigt inzwischen ebenfalls wieder Lebenszeichen. Seit einigen Tagen demonstriert Covestro relative Stärke. Heute führte Lanxess die MDAX®-Liste an. Beim Verkehrstechnikkonzern Vossloh hat das Stühlerücken im Aufsichtsrat einige Anleger wachgerüttelt. Knapp acht Prozent schraubte sich das im SDAX® notierte Papier in den vergangenen beiden Tagen nach oben. Zalando zählt im laufenden Jahr zu den stärksten Aktien im MDAX®. Auch heute ging es weiter aufwärts. Einer Meldung im Handelsblatt zufolge stockt Investor Anders Holch Povlsen seine Beteiligung am Onlinehändler weiter auf. In den USA starteten Biogen und Facebook mit überdurchschnittlichen Zugewinnen. Der Biotechnologiekonzern kam vor zwei Wochen nach enttäuschenden Ergebnissen bei einem Alzheimermedikament gehörig unter Druck. Nun bahnt sich eine zaghafte Erholung an.

Morgen gibt der Verband der deutschen Anlagen- und Maschinenbauer Daten zum Auftragseingang bekannt. Das könnte die Aktien im Solactive Deutscher Maschinenbau Performance Index bewegen. Heute gelang dem Index der Ausbruch aus dem Seitwärtstrend und ein neues Jahreshoch.

Wichtige Termine

China – Caixin PMI Services für China, März

Deutschland – Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für März

Europa – Markit Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone März

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Februar

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, März

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, März

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.780/11.950 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.450/11.500/11.600 Punkte

Der DAX® hat das Märzhoch von 11.780 Punkten erreicht. Ob der Index diese Hürde gleich im ersten Anlauf nimmt ist zwar möglich. Nach der Rally der zurückliegenden Tage sollte dennoch mit einem Rücksetzer bis 11.500/11.700 Punkten gerechnet werden. Auf der Oberseite hat der DAX Luft bis 11.950 Punkte. Die Bären sind frühestens unterhalb von 11.550 Punkten am Drücker.

DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 05.02.2019 – 02.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2014 – 02.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX® HX3WKE 476,58 9.400 50.000 20.09.2019 DAX® HX52DJ 517,82 10.000 58.000 20.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.04.2019; 17:52 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 3.4.: DAX fester. Conti, Lanxess und Zalando im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Autor: Richard Pfadenhauer