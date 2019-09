Tagesausblick für 3.9.: DAX fehlen die Impulse. Cancom, Nel und RWE im Fokus!

Die Aktienmärkte starteten wenig verändert in die neue Woche. Zwar legte der chinesische Einkaufsmanagerindex Caixin für August überraschend auf 50,4 Punkte zu. Werte oberhalb von 50 Punkten signalisieren Wachstum. Die Anleger hielten sich angesichts des Feiertags in den USA und der geschlossenen US-Börsen zurück. So pendelte der DAX® im Tagesverlauf um die Marke von 11.960 Punkten. Der EuroStoxx® 50 rührte sich ebenfalls kaum von der Stelle und schloss bei 3.430 Punkten.

Am Anleihenmarkt blieb es heute ruhig. Bei den Edelmetallen sind die Blicke weiterhin auf Silber gerichtet. Einen schwachen Start in die neue Woche erwischte Öl. So sank der Preis für ein Barrel Brent Crude um knapp 0,9 Prozent auf 58,7 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar hat die Marke von 1,10 US-Dollar unterschritten.