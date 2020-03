Tagesausblick für 31.3.: DAX erneut fester. Öl auf 18-Jahrestief!

Die Aktienmärkte legten heute zwar mehrheitlich weiter zu. Die Unsicherheit allerdings bleibt. Störfeuer gibt es zunehmend von Unternehmsseite. Zahlreiche Konzerne verkündeten inzwischen Dividendenkürzungen oder gar die Streichung der Ausschüttung. Rund 44 Milliarden Euro wollten deutsche Unternehmen nach Angaben von boerse.ard.de an die Anteilseigner zahlen. Wie viel es am Ende werden und wann die Aktionäre die Dividenden bekommen ist noch offen. Bayer plant eine Online-HV. Viele Konzerne haben sie zunächst verschoben. Die Bullen bleiben dennoch dran und trieben den DAX® heute über 1,3 Prozent auf 9.760 Punkte nach oben.

Am Anleihemarkt gingen die Renditen zum Wochenauftakt leicht zurück. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen sank auf minus 0,53 Prozent. Die Edelmetalle konnten ihr Niveau vom Freitag verteidigen. Der Ölpreis brach jedoch weiter ein. So verlor der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil über elf Prozent und notiert mit 21,80 US-Dollar auf dem tiefsten Stand seit März 2002.

Unternehmen im Fokus

Airbus und MTU Aero Engines drehten heute wieder in den Sinkflug. Die Deutsche Post schmiedet wegen der Corona-Pandemie an einem Notfallplan. Die Aktie verbesserte sich heute um mehr als acht Prozent. Eckert & Ziegler erhöht die Dividende und plant einen Aktiensplit. Beides kam bei den Anlegern gut an. Varta näherte sich im Vorfeld der Bilanzvorlage der 70 Euro-Marke. Drägerwerk, Hellofresh, Siemens Healthineers und Teamviewer waren weiter gefragt. Auffällig stark zeigten sich erneut der European Biotech Index und der Global Hydrogen Index. Angeschlagen bleiben hingegen Autobauer und deren Zulieferer. Heute büßten die drei im DAX® notierten Hersteller jeweils über ein Prozent und Leoni sogar über vier Prozent ein.

Morgen legen unter anderem Ado Properties, Eckert & Ziegler, Nemetschek, Tele Columbus und Varta den Geschäftsbericht vor und geben möglicherweise eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr ab.

Wichtige Termine

China – Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, März

Deutschland – Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für März

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, März

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago, März

USA – Verbrauchervertrauen

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 9.780/10.060/10.285 Punkte

Unterstützungsmarken: 9.120/9.450/9.600 Punkte

Nach einem schwachen Handelsbeginn drehte der DAX® am Vormittag nach oben und schloss im Bereich der Widerstandsmarke von 9.780 Punkten. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Erholung bis 10.060 Punkte. Unterstützung findet das Aktienbarometer zwischen 9.450 und 9.600 Punkten. Die Bären dürften frühestens unterhalb dieser Zone das Ruder übernehmen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)