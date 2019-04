Tesla  Dreht Musk nun das Steuer herum?

Die Tesla-Aktie steuert wieder aufwärts. Seit Mitte Dezember hat das Papier mehr als ein Viertel des Wertes verloren. Dafür gab es auch zahlreiche Gründe. So konnte Tesla-Chef Elon Musk erneut sein Absatzziel für das erste Quartal nicht erreichen und wider seiner Prognose wird der E-Auto-Hersteller im ersten Quartal voraussichtlich Verluste schreiben. Zuletzt mussten Preise für Tesla-Modelle gesenkt werden, die Expansion nach Europa und China kommt nur schleppend voran und der neu vorgestellt SUV-Model Y kam bei Anlegern ebenfalls nicht gut an. Nun hat sich die Aktie im Bereich von USD 260 stabilisiert. Kann Musk das Steuer herumreißen?

Nach dem Produktions- und Absatzrückgang im ersten Quartal wird die Geduld der Anleger auf eine harte Probe gestellt. Mitverantwortlich waren im ersten Quartal die Lieferschwierigkeiten nach Europa und China. Diese kamen jedoch nicht ganz überraschend. Schließlich brauchte Tesla auch am Heimatmarkt einige Monate bis das erste Massenprodukt Model 3 reibungslos an die Kunden ausgeliefert werden konnte. Das Model 3 wird erst seit Februar nach Europa und China ausgeliefert. Nun gilt es die anfänglichen Schwierigkeiten zügig zu lösen. Derweil drückt Musk auf die Kostenbremse. So kann das Standard Model 3 künftig nur noch online bestellt werden. Das spart Vertriebskosten.

Neben dem reinen Zahlenwerk werden die Investoren also vor allem Elons Ausblick auf das laufende Quartal im Blick haben. Der nächste Report steht voraussichtlich am 24. April an. Um vor allem die größeren Investoren zu besänftigen muss Musk nun (aus) liefern. Nach Angaben von Thomson Reuters sind die Analysten aktuell ziemlich gespalten. Der jüngste Absatzrückgang schürt Skepsis bei vielen Analysten. Andererseits bietet Europa und China großes Marktpotenzial. Wenn die Lieferschwierigkeiten behoben sind, bestehen gute Chancen auf einen signifikanten Absatzanstieg.

Charttechnischer Ausblick: Tesla



Widerstandsmarken: 277/292,80/320,70 USD

Unterstützungsmarken: 250,50/260 USD

Die Aktie von Tesla bildet seit Mitte Dezember 2018 einen Abwärtstrend. In den zurückliegenden vier Wochen drehte die Aktie jedoch in einen Seitwärtstrend zwischen 260 und 292,80 USD. Aktuell notiert Tesla bei 277 an einem Kreuzwiderstand. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Erholung bis zur Oberkante der Range (292,80 USD) und im weiteren Verlauf sogar bis 320,70 USD. Zwischen 250,50 und 260 USD findet die Aktie eine breite Unterstützung. Auf diesem Niveau konnten die Bullen die Bären zuletzt immer wieder ausbremsen.

Tesla in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 08.02.2018 – 11.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Tesla in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.05.2014 – 11.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Discount-Optionsscheine auf die Aktie von Tesla für Spekulationen, dass sich die Aktie aufwärts (Call) bzw. abwärts (Put) bewegt



Basiswert Produkttyp

WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Cap-Level in USD

finaler Bewertungstag Tesla Discount-Call HX8PER 8,97 260,00 280,00 19.06.2019 Tesla Discount-Put HX7NSH 10,21 280,00 260,00 20.09.2019

Der max. Rückzahlung liegt jeweils bei 20 USD; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.04.2019; 14:30 Uhr;

Tradingmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf die Aktie von Tesla für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Barriere in USD

obere Barriere in USD

finaler Bewertungstag Tesla HX5RST 3,26 250,00 500,00 19.06.2019 Tesla HX8HCW 4,98 220,00 340,00 19.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.04..2019; 14:22 Uhr;

Weitere Produkte auf die Aktie von Apple finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tesla – Dreht Musk nun das Steuer herum? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Autor: Richard Pfadenhauer