Videocast – Tesla Inc: Stabilisierung zum Wochenschluss?

Tesla Inc – Stabilisierung zum Wochenschluss?

In eigener Sache

Nach dem Kurseinbruch vom Vortag konnte sich die Tesla-Aktie zum Wochenschluss um 4,2% auf 358,22 USD erholen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Tesla Inc-7-Monats-Chart Stand: 09.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Bei den US-Tech-Werten war es am Donnerstag zu teils historischen Kursverlusten gekommen. Dabei geriet auch die Tesla-Aktie unter Druck, die mit zweistelligen Abschlägen unter alle drei Trendlinien (GD200, GD50 sowie GD100) zurückfiel. Im Tief waren die Notierungen sogar bis auf 338,15 USD abgestürzt, ehe am Freitag eine Gegenreaktion einsetzte und es im Rahmen eines Inside Days um 4,2% auf 358,22 USD nach oben ging.

Ausblick: Im Chart der Tesla-Aktie muss sich jetzt zeigen, ob es nach einem Wochenminus von rund 10% zu einer Stabilisierung kommt oder ob weitere Kursverluste folgen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht nun bereits das September-Tief bei 345,88 USD im Fokus, das mit dem festeren Wochenschluss zunächst als Unterstützung behauptet wurde. Darunter sollte auf das Korrekturtief vom Donnerstag und das April-Tief bei 337,24 USD geachtet werden, die zusammen einen markanten Haltebereich bilden. Wird dieses Level per Tagesschluss unterboten, könnte sich Raum für eine größere Abwärtsbewegung in Richtung 300,00 USD eröffnen. Auf diesem Niveau würde es dann auch um das aktuelle Jahrestief gehen, das am 29. Juli bei 297,38 USD markiert worden war. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite haben sich die drei Trendlinien (GD100, GD50 und GD200) zwischen 366,78 USD und 383,86 USD wieder bei den Widerständen eingereiht. Für neue Long-Impulse müssten allerdings auch die 2025er-Abwärtstrendgerade (395,32 USD) und die 400-Dollar-Marke überboten werden. Im Anschluss wäre zur Bestätigung der Ausbruch über das derzeitige November-Hoch bei 414,23 USD notwendig, ehe ein Anstieg bis zum Juli-Hoch bei 432,86 USD denkbar wäre.

Tesla Inc-5-Jahres-Chart Stand: 09.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 09.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 4,23% 5 Tage -10,40% 20 Tage -6,40% 52 Wochen -16,60% im November -10,40% im Jahr 2026 -20,35% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 498,83 Abstand zum 52-Wochenhoch -28,19% 52-Wochentief 297,38 Abstand zum 52-Wochentief 20,46% Allzeithoch 498,83 Abstand zum Allzeithoch -28,19% Trend 200-Tage-Linie 383,86 Abstand 200-Tage-Linie -6,68% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 366,78 Abstand 100-Tage-Linie -2,33% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 372,14 Abstand 50-Tage-Linie -3,74% Status (kurzfristig) abwärts Tesla Inc-Trend-Chart Stand 09.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants