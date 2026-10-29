Videocast – Tesla Inc: Wieder über der 400-Dollar-Marke

Tesla Inc – Wieder über der 400-Dollar-Marke

In eigener Sache

Die Tesla-Aktie hat gestern zwar ein neues Oktober-Hoch erreicht, den Handel schlussendlich aber etwas leichter (-0,8%) beendet.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Tesla Inc-7-Monats-Chart Stand: 29.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Nachdem die Tesla-Aktie in der Vorwoche noch von der 200-Tage-Linie ausgebremst wurde, gelang den Kursen am Montag schließlich die Rückkehr über die Trendlinie. Gleichzeitig konnten die Kurse auch die Mai-Abwärtstrendgerade überbieten, woraufhin am Dienstag weitere Kursgewinne folgten. Dabei ging es erstmals seit Mitte Juli per wieder über die runde 400-Dollar-Marke, die gestern noch einmal angesteuert wurde.

Ausblick: Mit dem Sprung über die Doppelhürde aus der Mai-Trendgerade und dem GD200 hat die Tesla-Aktie ein wichtiges Chartlevel überboten. Der Ausbruch sollte nun allerdings durch weitere Anschlussgewinne bestätigt werden. Das Long-Szenario: Oberhalb des gestrigen Tages- und neuen Oktober-Hochs (410,85 USD) könnte sich jetzt Platz für einen Anstieg bis zum Juli-Hoch bei 432,86 USD eröffnen. Darüber wäre der nächste Widerstand auf dem Niveau des Mai-Hochs zu finden, das bei 453,40 USD bremsend wirken dürfte. Gelingt auch dort der Break, müsste im Anschluss das offene Gap vom 29. Dezember zwischen 469,40 USD und 475,19 USD geschlossen werden. Das Short-Szenario: Unterhalb der 400-Dollar-Marke würden sich die Blicke dagegen auf die offene Kurslücke vom Dienstag richten, die erst bei 391,62 USD wieder geschlossen wäre. Darunter könnte es zu einem Pullback an die 200-Tage-Linie (385,71 USD) oder die Mai-Trendgerade (381,20 USD) kommen. Drehen die Kurse dort nicht wieder nach oben, müsste mit einer Schließung des Gaps vom Wochenanfang und einem Rücksetzer auf 372,22 USD gerechnet werden. Anschließend wäre ein Test des GD100 (367,94 USD) und des GD50 (367,47 USD) möglich.

Tesla Inc-5-Jahres-Chart Stand: 29.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 29.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag -0,80% 5 Tage 4,59% 20 Tage 13,93% 52 Wochen -12,41% im Oktober 13,93% im Jahr 2026 -10,12% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 498,83 Abstand zum 52-Wochenhoch -18,97% 52-Wochentief 297,38 Abstand zum 52-Wochentief 35,93% Allzeithoch 498,83 Abstand zum Allzeithoch -18,97% Trend 200-Tage-Linie 385,71 Abstand 200-Tage-Linie 4,80% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 367,94 Abstand 100-Tage-Linie 9,86% Status (mittelfristig) aufwärts 50-Tage-Linie 367,47 Abstand 50-Tage-Linie 10,00% Status (kurzfristig) aufwärts Tesla Inc-Trend-Chart Stand 29.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants