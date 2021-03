Die Aktien von alstria office sind seit dem Verlaufshoch vom 11. Dezember 2020 bei 15,18 Euro deutlich unter Druck geraten und bis Mitte Februar im Verlaufstief bis auf 13,36 Euro gefallen. Aufwärtskorrekturen liefen während dieser Abwärtsbewegung stets leicht über dem 10er-EMA aus, was ein Signal für den weiter vorherrschenden Abwärtstrend war. Seit dem Verlaufstief bei 13,36 Euro befinden sich die Aktien aber wieder im Aufwärtstrend, wobei die steigende Trendlinie als Unterstützung dient. Solange diese Trendlinie nicht nach unten durchbrochen wird, ist von weiter steigendenAuf Kursen auszugehen. Auf der Oberseite befindet sich bei 14,50 Euro ein massiver Widerstandsbereich, der nicht so leicht überwunden werden dürfte und als erste Zielmarke für eine weitere Aufwärtsbewegung dient.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position im Bereich von 13,70/13,90 Euro erwägen und auf einen weiteren Hochlauf der Aktien von alstria office spekulieren. Es bietet sich ein Turbo Bull Open End der HSBC (TT32ZX) auf alstria office an. Das Kursziel ist am Widerstand bei 14,50 Euro zu sehen. Der Stopp könnte im Bereich von 13,70 Euro unter dem Verlaufshoch platziert werden.

Trading Idee: alstria office Basiswert alstria office (ISIN: DE000A0LD2U1) Produktgattung Open End Turbo Bull Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000TT32ZX7 / TT32ZX Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,30€/1,42€ (28.03.2021, 21:58 Uhr) Basispreis variabel 12,88€ Knock-out-Schwelle 12,88€ Hebel 10,33 Abstand zum Knock-out 8,29% Stop-Loss Call 0,81€ Ziel Call 1,61€ (+40,08%)

Disclaimer: