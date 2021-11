Trading Idee: Apple - Korrektur zum 10er-EMA

Die Aktien von Apple bewegen sich seit September in einem steigenden Trendkanal im Tageschart. Dabei sind die Papiere mehrfach an der unteren Trendkanalbegrenzung wieder nach oben abgeprallt und haben den Aufwärtstrend bestätigt. Seit dem Verlaufstief vom 12. November bei 147,48 Dollar an der unteren Trendkanalbegrenzung sind die Aktien von Apple erneut nach oben abgeprallt und haben am 22. November das Verlaufshoch bei 165,70 Dollar erreicht. Hier bildete sich dann eine bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper, die eine Abwärtskorrektur im Aufwärtstrend einleitete. Die Abwärtskorrektur hat den 10er-EMA erreicht, wo Abwärtskorrekturen im Aufwärtstrend oft auslaufen. Es bietet sich eine Long-Chance!

Fazit:

Trader könnten auf ein Auslaufen der Korrektur im Bereich des 10er-EMA spekulieren. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Open End Turbo (TT6SNT) der HSBC an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 167,00 Dollar.

Trading Idee: Apple Basiswert Apple (ISIN: US0378331005) Produktgattung Open End Turbo Call Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000TT6SNT7 / TT6SNT Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 3,30€/3,33€ (29.11.2021, 11:40 Uhr) Basispreis variabel 121,92$ Knock-out-Schwelle 121,92$ Hebel 4,24 Abstand zum Knock-out 23,29% Stop-Loss Call 2,22€ Ziel Call 3,99€ (+21,65%)

