Trading Idee Baidu: Künstliche Intelligenz treibt Wachstum

Im Kerngeschäft betreibt Baidu zwar immer noch Chinas wichtigste Suchmaschine. Doch die Wachstumsperspektiven gehen inzwischen weit darüber hinaus. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der von Baidu entwickelten Technologie für autonome Mobilität.

KI als neuer Fokus

China möchte insbesondere im öffentlichen Verkehr autonome Fahrtechnologien implementieren. Nach einigen Analystenmeinungen könnte die Baidu-Technologie dabei in den nächsten Jahren zum Standard werden. In diesen Zusammenhang muss auch die jüngste Spekulation gestellt werden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete, hat die auf künstliche Intelligenz spezialisierte Halbleiter-Tochter Kunlun eine neue Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Doch das könnte nur ein weiterer Schritt zum möglichen Ziel sein.

Börsengang in Sicht?

Denn nach Ansicht „informierter Kreise“ könnte die Tochter auch in die faktische Unabhängigkeit entlassen werden. Das hieße letztlich, dass hier ein Börsengang in Betracht käme. Und Halbleiter für Anwendungen der künstlichen Intelligenz sind derzeit gerade im Bereich der Fahrzeugtechnik extrem gefragt. Das könnte für Baidu bei einem möglichen IPO einen äußerst attraktiven Erlös bedeuten.

Neue Wachstumsdynamik?

Unter dem Strich liefert Baidu mit seinen Aktivitäten im Bereich Künstliche Intelligenz und autonome Mobilitätssysteme eine gänzlich neue Wachstumsstory, die sehr wahrscheinlich über das Potenzial des Kerngeschäftes weit hinausgehen könnte. Damit würde auch die Aktie über ein entsprechendes Potenzial sowohl kurz- als auch langfristig verfügen.

Fazit:

Spekulativ aufgestellte Anleger können auf diese Perspektive auch mit einem Call-Optionsschein setzen. Hier empfehlen wir einen Unlimited Turbo-Optionsschein der Société Générale mit einem Hebel von 4,6. Wir würden diesem Schein mindestens eine Verdopplung zutrauen mit einem Kursziel von knapp 10,00 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 2,50 Euro.

Trading Idee Baidu Basiswert Baidu Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent Société Générale ISIN DE000SD9YWC5 / SD9YWC Laufzeit Open end Stand 15.03.2021 13:32 Uhr Kurs Hebelprodukt 4,82 Euro Basispreis variabel 204,69 Dollar Knock-out-Schwelle 217,43 Dollar Hebel 4,6 Abstand zum Knock-out 17,9 Prozent Stop-Loss 2,50 Euro Ziel 10,00 Euro (+107,5 %)

