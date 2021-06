Trading Idee: Covestro

Der Abwärtstrend ist bei den Titeln mit einer Kette von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs intakt. Kommt es zu weiterer Abwärtsdynamik, wäre mit einem weiteren Kursrutsch bis zur Unterstützung bei 53,00 Euro und dann weiter bis zur Unterstützung bei 50,00 Euro zu rechnen. Für die Bären bleiben Kurse unter dem 10er-EMA wichtig. Solange die Papiere unter dem 10er-EMA notieren oder nur leicht über den 10er-EMA ansteigen können, ist eher mit kurzfristig weiter fallenden Kursen zu rechnen. Es bietet sich eine Short-Chance.

Fazit:

Trader könnten auf die Aktien von Covestro eine Short-Position erwägen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Turbo Bear Open End (HR4QKS) der HVB an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 50,00 Euro. Der Stopp könnte etwas über dem Verlaufshoch bei 56,60 Euro platziert werden.

Covestro Basiswert Covestro (ISIN: DE0006062144) Produktgattung Turbo Bear Open End Emittent HVB ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HR4QKS0/HR4QKS Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 0,93€/0,97€ (25.06.2021, 21:57 Uhr) Basispreis variabel 63,02€ Knock-out-Schwelle 63,02€ Hebel 9,27 Abstand zum Knock-out 17,24% Stop-Loss Put 0,64€ Ziel Put 1,30€ (+40,00%)

Übrigens, bei Produkten dieses Emittenten gibt es eine Aktion namens Cashback Trading. Anleger können bei der Mehrzahl an Banken oder Brokern die Ordergebühren von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat zurückerstattet bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: