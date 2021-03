Trading Idee Deutsche Lufthansa: Im Sinkflug

Nach einem operativen Verlust von rund 5,5 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2020 sah der Ausblick für 2021 zunächst ganz passabel aus. Der starke Personalabbau soll die Gesamtaufwendungen im aktuellen Geschäftsjahr deutlich entlasten, so dass sich der monatliche operative Mittelabfluss im ersten Quartal dann auf rund 300 Mio. Euro reduziert. Dieser Wert beinhaltet jedoch keine Einmalaufwendungen oder Restrukturierungskosten.

Beschränkungen belasten

Der Kranich rechnete noch Anfang März mit einem steilen Buchungsanstieg. Im Gesamtjahr 2021 sollte eine Angebotskapazität von 40 bis 50 Prozent im Vergleich zum Corona-freien Jahr 2019 erreicht werden. Oberhalb einer Angebotskapazität von 50 Prozent wurden sogar positive operative Cashflows in Aussicht gestellt. Die jüngsten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz dürften diese Ziele jedoch torpedieren. Die Aussicht auf eine zweiwöchige Quarantäne für Reisende dürfte die Lust am Auslandsurlaub spürbar reduzieren.

Trübe Aussichten

Corona wirft auf die Deutsche Lufthansa lange Schatten und die dritte Welle der Pandemie tobt über Europa. Analysten der UBS heben in ihrer jüngsten Studie das Kursziel für die Aktie zwar auf 5,45 Euro (zuvor: 5,00 Euro) an, bestätigen aber die Einstufung mit „Sell“. Bei aktuellen Kursen von knapp 11 Euro stellt dies reichlich Abwärtspotenzial dar.

Fazit:

Das Corona-Virus ist noch nicht besiegt und die Aussichten für die Deutsche Lufthansa haben sich verschlechtert. Die Aktie hat zum Sinkflug angesetzt. Spekulative Anleger setzen mit dem Best Unlimited Turbo-Optionsschein der Société Générale auf weiter fallende Kurse. Dabei halten wir einen Rückgang der Aktie in den Bereich um 9 Euro für möglich. Für den Optionsschein sehen wir ein Kurspotenzial von 45 bis 50 Prozent mit einem Kursziel von 3,20 Euro. Abgesichert wird die Position mit einem Stop-Loss bei 1,50 Euro.

Trading Idee Deutsche Lufthansa Basiswert Deutsche Lufthansa Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Put Emittent Société Générale ISIN DE000CL31UJ2 / CL31UJ Laufzeit Open end Stand 23.03.2021 14:33 Uhr Kurs Hebelprodukt 2,18 Euro Basispreis variabel 12,93 Euro Knock-out-Schwelle 12,93 Euro Hebel 5,1 Abstand zum Knock-out 19,1 Prozent Stop-Loss 1,50 Euro Ziel 3,20 Euro (+46,8 %)

