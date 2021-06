Trading Idee: Deutsche Post

Solange die Aktien der Deutsche Post über dem 10er-EMA notieren, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dabei der Bereich um 60,00 Euro. Über dem 10er-EMA bieten sich Long-Positionen in die Stärke hinein an. Abwärtskorrekturen sollten wie zuvor im Bereich oder leicht unter dem 10er-EMA auslaufen. Die Analysten der UBS haben die Aktien der Deutsche Post am Dienstag mit einem Kursziel von 65 Euro und der Einstufung Buy bewertet. Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Deutsche Post ebenfalls am Dienstag sogar von 67 auf 69 Euro erhöht und die Titel mit Overweight eingestuft.

Fazit:

Trader könnten auf die Aktien der Deutsche Post eine Long-Position erwägen. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Best Unlimited Turbo auf die Deutsche Post (SD7DQB) der Société Generale an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 60,00 Euro. Der Stopp könnte etwas unter dem Verlaufstief vom 21. Juni im Bereich von 55,00 Euro platziert werden.

Deutsche Post Basiswert Deutsche Post (ISIN: DE0005552004) Produktgattung Best Unlimited Turbo-Optionsschein Emittent Société Generale ISIN/WKN Hebelprodukt DE000SD7DQB7 / SD7DQB Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,23€/1,24€ (25.06.2021, 21:59 Uhr) Basispreis variabel 45,67€ Knock-out-Schwelle 45,67€ Hebel 4,67 Abstand zum Knock-out 20,96% Stop-Loss Call 0,93€ Ziel Call 1,43€ (+18,38%)

