Trading Idee: ElringKlinger

Die Titel von ElringKlinger sind seit dem Verlaufshoch bei 16,90 Euro kräftig unter Druck geraten und aus dem steigenden Trendkanal bei 15,80 Euro nach unten ausgebrochen. In der Folge entwickelte sich weitere starke Abwärtsdynamik, welche die Titel im weiteren Kursverlauf bis zum 23. Februar bis auf 12,72 Euro drückte. In der Folge kam es zu einem Kursanstieg bis über den 10er-EMA wobei ein Verlaufshoch bei 14,44 Euro am 03. März erreicht wurde. In der Regel laufen Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend leicht über dem 10er-EMA aus. So auch diesmal, die Aktien gerieten wieder unter Druck und sackten Freitag bis auf 13,46 Euro im Tagestief ab. Die Aktien gingen dabei mit einer langen roten Tageskerze aus dem Handel. Ein bearishes Signal, dass auf weitere Kursabgaben hindeutet. Es bietet sich eine Short-Chance.

Fazit:

Der Abwärtstrend ist bei den Titeln von ElringKlinger weiter intakt und die Aufwärtskorrektur bis nur leicht über den 10er-EMA deutet bereits auf weitere Kursschwäche hin. Trader könnten eine Short-Position mit einem Mini Future Short auf ElringKlinger (DV02S0) der DZ Bank erwägen. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 12,00 Euro. Der Stopp könnte eng, etwas über dem Verlaufshoch im Bereich von 14,50 Euro platziert werden.

Trading Idee: Bayer Basiswert ElringKlinger (ISIN: DE0007856023) Produktgattung Mini Future Short Emittent DZ Bank ISIN/WKN Hebelprodukt DE000DV02S08 / DV02S0 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 1,71€/2,13€ (05.03.2021, 21:59 Uhr) Basispreis variabel 15,31€ Knock-out-Schwelle 14,59€ Hebel 7,08 Abstand zum Knock-out 8,40% Stop-Loss Put 0,81€ Ziel Put 3,31€ (+79,19%)

