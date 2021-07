Trading Idee: EUR/USD mit Short-Chance

Dabei konnte EUR/USD am Vortag leicht über dem 10er-EMA und damit im Short-Bereich aus dem Handel gehen. Aufwärtskorrekturen liefen in der bisherigen Abwärtsbewegung weitgehend im Bereich des 10er-EMA aus. Solange der 10er-EMA bei aktuell 1,180 Dollar nicht nachhaltig zurückerobert werden kann, ist im weiteren Verlauf mit erneut fallenden Kursen im EUR/USD zu rechnen. Aktuell zeigt sich EUR/USD sowohl im Tages- als auch im Wochenchart schwach, wobei es im Tageschart derzeit auch zu einer bearishen Überschneidung des 50er-EMA unter den 200er-EMA kommt. Ebenfalls ein Signal, welches für mittelfristig eher weiter fallende Kurse spricht. Es bietet sich eine Short-Chance.

Fazit:

Es bietet sich eine Short-Position mit einem Open End Turbo auf EUR/USD (UE86J0) der UBS an. Das Kursziel befindet sich im Bereich der Unterstützung von 1,170 Dollar. Der Stopp könnte eng über dem Verlaufshoch vom 12. Juli bei 1,188 Dollar platziert werden.

Trading Idee: EUR/USD Basiswert EUR/USD (ISIN: EU0009652759) Produktgattung Open End Turbo-Optionsschein Emittent UBS ISIN/WKN Hebelprodukt DE000UE86J08 / UE86J0 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 5,24/5,25€ (27.07.2021, 21:59 Uhr) Basispreis variabel 1,243$ Knock-out-Schwelle 1,243$ Hebel 19,05 Abstand zum Knock-out 5,27% Stop-Loss Put 4,73€ Ziel Put 6,26€ (+18,74%)

