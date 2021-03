Trading Idee: LANXESS

Die Titel von LANXESS befinden sich seit Monaten in einer Seitwärtsbewegung, die auf der Unterseite im Bereich von etwa 60,00 Euro und auf der Oberseite im Bereich von etwa 65,00 Euro eingegrenzt wird. Aktuell befinden sich die Aktien von LANXESS erneut an der oberen Begrenzung dieser Seitwärtsphase und sind mit einer Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen oberen und unteren Schatten aus dem Handel gegangen. Ein Signal für wieder fallende Kurse, besonders direkt an einem Widerstand. Zudem wurde mit den jüngsten drei Verlaufshochs eine Kette von tieferen Verlaufshochs gebildet, was auf Kursschwäche und ebenfalls auf eher nachgebende Kurse hindeutet. Die Papiere könnten nun vor einem Rücklauf stehen. Es bietet sich eine Short-Chance.

Fazit:

Die Aktien von LANXESS befinden sich in einer Seitwärtsphase und sind an der oberen Begrenzung der Seitwärtsspanne angekommen. Trader könnten eine Short-Position mit einem Open End Turbo Put Optionsschein auf LANXESS (UE4RQ1) der UBS erwägen. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 60,00 Euro. Der Stopp könnte eng, etwas über dem Widerstand im Bereich von 66,00 Euro platziert werden.

Trading Idee: Bayer Basiswert LANXESS (ISIN: DE0005470405) Produktgattung Open End Turbo Put Optionsschein Emittent UBS ISIN/WKN Hebelprodukt DE000UE4RQ10 / UE4RQ1 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 0,70€/0,71€ (05.03.2021, 21:59 Uhr) Basispreis variabel 71,30€ Knock-out-Schwelle 71,30€ Hebel 9,37 Abstand zum Knock-out 10,26% Stop-Loss Put 0,53€ Ziel Put 1,13€ (+73,85%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: