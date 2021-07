Aktuell sind die Papiere im heutigen Tageshandel mit einer bullishen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper unterwegs. Dazu direkt an der Unterstützung im Bereich von 21,50 Euro. Die Aktien könnten die Abwärtsbewegung seit dem letzten Verlaufshoch bei 25,70 Euro beenden und einen erneuten Kursanstieg durchführen. Die erste Anlaufmarke wäre dabei der Bereich um den 200er-EMA bei aktuell 23,46 Euro und dem 50er-EMA nur leicht darüber. Aufwärtskorrekturen im übergeordneten Abwärtstrend laufen in der Extension oft im Bereich des 50er-EMA aus. Es bietet sich eine Long-Chance.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position erwägen und auf einen neuen Anstieg der Aktien von LPKF spekulieren. Es bietet sich ein Turbo Bull Open End der Société Generale (SD8VFS) an. Das Kursziel ist am 50er-EMA bei etwa 23,50 Euro zu sehen. Der Stopp könnte etwas unter der Unterstützung bei 21,50 Euro platziert werden.

Trading Idee: LPKF Basiswert LPKF (ISIN: DE0006766504) Produktgattung Open End Turbo Bull Emittent Société Generale ISIN/WKN Hebelprodukt DE000SD8VFS4 / SD8VFS Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 3,46€/3,57€ (14.07.2021, 13:20 Uhr) Basispreis variabel 18,71€ Knock-out-Schwelle 18,71€ Hebel 6,24 Abstand zum Knock-out 15,04% Stop-Loss Call 2,68€ Ziel Call 4,78€ (+43,68%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: