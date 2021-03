Die Titel von Merck KGaA befinden sich seit dem Verlaufshoch bei 150,00 Euro an der oberen Begrenzung des langfristigen Trendkanals auf dem Rückzug. In der ersten Abwärtswelle ging es direkt bis zur unteren Trendkanalbegrenziung abwärts. Die folgende Aufwärtskorrektur konnte nur noch bis in den Bereich des 10er-EMA ansteigen, womit sich die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Abwärtsbewegung bereits deutlich erhöhte. Es ging dann im weiteren Verlauf auch abwärts, wobei die Papiere am 27. Januar aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen sind und damit ein weiteres Schwächesignal generiert haben. Die folgende Aufwärtskorrektur lief dann nur noch bis zum Widerstand im Bereich von 144,00 Euro leicht über den 10er-EMA, bevor es dann weiter abwärts ging. Das bisherige Verlaufstief wurde am 08. März bei 126,60 Euro erreicht. Es kam aber noch am gleichen Tag zu einer Tagesumkehr mit einer bullishen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen weißen Kerzenkörper. Die folgende Aufwärtsbewegung lief bisher bis 135,00 Euro hoch und damit erneut nur bis leicht über den 10er-EMA. Am Freitag bildete sich eine rote Tageskerze. Die Papiere könnten vor einer neuen Abwärtsbewegung stehen.

Fazit:

Trader könnten auf eine neue Abwärtsbewegung bei den Aktien von Merck KGaA im Bereich des 10er-EMA spekulieren. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Best Unlimited Turbo Optionsschein (SD9N0F) der Société Generale an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 125,00 Euro. Der Stopp könnte etwas über dem Verlaufshoch im Bereich von 136,00 Euro platziert werden.

Trading Idee: Merck KGaA Basiswert Merck KGaA (ISIN: DE0006599905) Produktgattung Best Unlimited Turbo Open End Emittent Société Generale ISIN/WKN Hebelprodukt DE000SD9N0F5 / SD9N0F Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 2,69€/2,70€ (12.03.2021, 21:59 Uhr) Basispreis variabel 160,23€ Knock-out-Schwelle 160,23€ Hebel 4,95 Abstand zum Knock-out 20,09% Stop-Loss Put 2,42€ Ziel Put 3,52€ (+31,49%)

Disclaimer: