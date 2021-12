Trading Idee Microsoft: Noch ein Zukauf

Es scheint mal wieder eine dieser klassischen Win-Win-Situationen zu sein. Denn einerseits ist der Telekom-Gigant AT&T ja schon seit geraumer Zeit äußerst aktiv, nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktivitäten zu verkaufen. Der größte Verkauf in diesem Jahr war Warner Media. Mit Xandr wollte man Werbegrößen wie Google und Facebook Konkurrenz machen und hatte damals 1,6 Milliarden Dollar gezahlt. Nun also ein Schlussstrich.

Verstärkung bei digitaler Werbung

Im Gegenzug dürfte sich Microsoft von der Übernahme eine Dynamisierung seiner Aktivitäten im Bereich digitale Werbung versprechen. Hier ist man bereits umfangreich unterwegs und könnte die bestehende Kundenbasis entsprechend nun mit der Technologie-Plattform von Xandr kombinieren. Sicherlich in der Größenordnung ein kleinerer Deal, aber einer mit Perspektive.

EU stimmt bei wichtigem Kauf zu

Die Aktie von Microsoft hatte in den Turbulenzen der vergangenen Wochen zwar etwas abgeben müssen, präsentiert sich allerdings immer noch sehr robust und hält damit die Chance offen, wieder auf Rebound-Kurs zu gehen. Zumal man gerade auch die Erlaubnis der EU bekommen hatte, ohne Auflagen die Spracherkennungs- und KI-Firma Nuance zu kaufen. Angesichts der weiteren Stärke auch im Cloud-Geschäft besteht also für die Aktie gutes Potenzial.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die ebenfalls auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends setzen, können dazu auch einen Call-Optionsschein nutzen. Wir empfehlen einen Open End Turbo Call Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 6,3. Das aktuelle Gewinnpotenzial taxieren wir auf rund 50 Prozent mit einem Kursziel bei 6,90 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 3,40 Euro.

Trading Idee Microsoft Basiswert Microsoft Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent UBS ISIN DE000UH0P2M1 / UH0P2M Laufzeit Open end Stand 22.12.2021 10:40 Uhr Kurs Hebelprodukt 4,56 Euro Basispreis variabel 276,38 Dollar Knock-out-Schwelle 276,38 Dollar Hebel 6,3 Abstand zum Knock-out 15,6 Prozent Stop-Loss 3,40 Euro Ziel 6,90 Euro (+51 %)

