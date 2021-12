Trading Idee: Nasdaq 100 - Abprall am Widerstand

Der Nasdaq 100 könnte nach der bearishen roten Tageskerze vom Vortag zunächst den 10er-EMA im Tageschart anlaufen. Rutscht der Index unter den 10er-EMA, würde ein Schwächesignal generiert werden und ein weiterer Kursrückgang bis zum 50er-EMA wahrscheinlich werden. Mit einem Kursrutsch unter den 10er-EMA würde zudem eine bearishe Doppeltopp-Formation bestätigt werden. Unter dem 50er-EMA wäre die Unterstützung bei 15.550 Punkten der nächste Anlaufbereich. Es bietet sich eine Short-Position an.

Fazit:

Trader könnten auf einen Abprall des Nasdaq 100 am oberen Widerstandsbereich und eine erneute Abwärtsbewegung spekulieren. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Open End Turbo (UH4VLT) der UBS an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 16.000 Punkten. Der Stopp könnte bei 16.800 Punkten platziert werden.

Trading Idee: Nasdaq 100 Basiswert Nasdaq 100 (ISIN: US6311011026) Produktgattung Open End Turbo Put Emittent UBS ISIN/WKN Hebelprodukt DE000UH4VLT1 / UH4VLT Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 9,52€/9,53€ (31.12.2021, 15:00 Uhr) Basispreis variabel 17.591,13 Punkte Knock-out-Schwelle 17.591,13 Punkte Hebel 15,46 Abstand zum Knock-out 6,94% Stop-Loss Put 6,93€ Ziel Put 14,01€ (+39,13%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: