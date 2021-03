Trading Idee: S&P 500

Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend laufen in der Regel leicht über dem 10er-EMA aus. So war es auch in den Vorwochen seit Mitte Februar. Der S&P 500 sackte immer weiter ab und bildete eine Kette von tieferen Verlaufstiefs. Aufwärtskorrekturen liefen dabei immer stets bis leicht über den 10er-EMA hoch, bevor dann eine neue Abwärtswelle startete. Vom bisherigen Verlaufstief bei 3.723 Punkten vom 04. März konnte der S&P 500 wieder deutlich ansteigen und am Freitag im Tageshoch bei 3.851 Punkten erneut den Bereich des 10er-EMA erreichen. Der S&P 500 könnte nun noch etwas weiter ansteigen und die Aufwärtsdynamik vom Freitag beibehalten. In der Folge sollte der Index aber erneut nach unten abdrehen und eine neue Abwärtsbewegung einleiten. Es bietet sich eine Short-Chance im Bereich von 3.850 bis 3.870 Punkten an.

Fazit:

Trader könnten die jüngste Aufwärtsbewegung im S&P 500 zum Aufbau einer Short-Position nutzen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Open-End Turbo-Put (UE3XEU) der UBS an. Das Kursziel ist an der Unterstützung bei 3.700 Punkten zu sehen. Der Stopp könnte eng, etwas über dem Widerstand bei 3.920 Punkten platziert werden.

Trading Idee: Bayer Basiswert S&P 500 (ISIN: US78378X1072) Produktgattung Open-End Turbo-Optionsschein Emittent UBS ISIN/WKN Hebelprodukt DE000UE3XEU5 / UE3XEU Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 2,50€/2,51€ (05.03.2020, 21:59 Uhr) Basispreis variabel 4.132,68 Punkte Knock-out-Schwelle 4.132,68 Punkte Hebel 12,32 Abstand zum Knock-out 7,56% Stop-Loss Put 1,78€ Ziel Put 3,63€ (+48,77%)

