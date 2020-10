Trading Idee: S&P 500 droht längerer Rücklauf

Analyse:

Vor allem der Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 3.570 Punkten dürfte dem Bullengalopp Einhalt gebieten. Es droht ein längerer Rücklauf im S&P 500.

Bereits vier Mal ist der S&P 500 am oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart in den vergangenen Monaten nach unten abgeprallt. Im Verlaufshoch der aktuellen Aufwärtsbewegung wurden bisher 3.550 Punkte erreicht. Am Vortag bildete sich aber eine bearishe Tageskerze, die bereits auf bevorstehende Schwäche hindeutet. Zu erkennen ist dabei im Tageschart, dass der Index mit der aktuellen Aufwärtsbewegung lediglich einen Pullback an die untere Begrenzung des alten steigenden Trendkanals durchgeführt hat. In der Regel folgt nach einem solchen Retest ein erneuter Richtungswechsel in Richtung des vorherigen Trends. Für den S&P 500 wären also eher wieder fallende Kurse zu erwarten. Diese Annahme gilt, solange der Fibonacci-Fächer bei 3.570 Punkten hält und nicht nachhaltig zurückerobert werden kann.

Fazit:

Investoren könnten mit einem Open End Turbo Put Optionsschein (UE1GGM) der UBS auf einen Abprall des Widerstandsbereichs bei 3.550/3.600 Punkten und eine neue Abwärtsbewegung spekulieren. Bei einem Rücklauf vom oberen Fibonacci-Fächer bei 3.570 Punkten wäre wie bereits in den Vormonaten sowie im Januar 2018 der 50er-EMA im Wochenchart bei aktuell 3.360 Punkten das wahrscheinliche Anlaufziel der Bären. Abgesichert werden könnte eine Short-Position aber sehr eng, knapp über 3.600 Punkten.

• Basiswert: S&P 500 (ISIN: US78378X1072)

• Produktgattung: Open End Turbo Put Optionsschein

• Emittent: UBS

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000UE1GGM6 / UE1GGM

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 2,98€ / 2,99€ (14.10.2020, 10:20 Uhr)

• Basispreis variabel: 3.871,11 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 3.871,11 Punkte

• Hebel: 10,13

• Abstand zum Knock-out: 9,71%

• Stopp-Loss Short: 2,31€

• Ziel Short: 4,35€ (+50,04%)

• Handeln Sie alle strukturierten Produkte unserer Premium Plus-Partner für nur 2,50 € Oderprovision 1 pro Trade. Mehr erfahren.

Bildquellen: Patrick Poend / Shutterstock.com, finanzen.net