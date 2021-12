Trading Idee Südzucker: Vor Gegenreaktion

Hoffnung auf eine spürbare Kurserholung machen die sichtbaren Fortschritte im wichtigen Zuckersegment. Hier gelang im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 (per 28.2.) die Ertragswende auf 8 Mio. Euro (Q3 2020/21: -28 Mio. Euro). Neben höheren Absatzpreisen stieg zudem die Effizienz: positive Folge der Restrukturierungen bei Südzucker.

Zielanhebung 2021/22

In der Folge wurde das Ziel für den operativen Gewinn auf Konzernebene auf 320 bis 380 Mio. Euro (zuvor: 300 bis 400 Mio. Euro) angepasst. Beim Umsatz sollen nun 7,3 bis 7,5 Mrd. Euro (zuvor: 7,1 bis 7,3 Mrd. Euro) erreicht werden.

Kursziel lässt Spielraum

Der erfreulichen operativen Entwicklung könnten im Schlussquartal aber noch steigende Material- und Rohstoffkosen entgegenstehen. Daher schätzen die Analysten von Warburg die Aktie zunächst als Halteposition ein. Das Kursziel von 15,20 Euro (zuvor: 18,00 Euro) lässt aber dennoch ausreichend Luft nach oben.

Fazit:

Südzucker kommt operativ voran. Spekulativ orientierte Anleger setzen mit dem Turbo Bull Open End der HVB auf eine kurzfristige technische Gegenreaktion mit steigenden Kurse. Dabei halten wir einen Anstieg der Aktie bis in den Bereich von 13,50 bis 14 Euro für möglich. Für den Optionsschein sehen wir ein Kurspotenzial von rund 25 Prozent, woraus wir ein Kursziel von 3,00 Euro ableiten. Der Stop-Loss ist bei 1,90 Euro zu setzen.

Trading Idee Südzucker Basiswert Südzucker Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent HVB ISIN DE000HR2L4L7 / HR2L4L Laufzeit Open end Stand 20.12.2021 10:51 Uhr Kurs Hebelprodukt 2,41 Euro Basispreis variabel 10,33 Euro Knock-out-Schwelle 10,33 Euro Hebel 5,3 Abstand zum Knock-out 18,5 Prozent Stop-Loss 1,90 Euro Ziel 3,00 Euro (+27 %)

