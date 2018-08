Tipp des Tages: Discount-Call auf Freenet

Die vor etwas mehr als einer Woche veröffentlichten Unternehmenszahlen von Freenet vermochten dem TecDAX-Titel keinen nachhaltigen Kurssprung nach oben verleihen. So hat sich der Konzernumsatz im zweiten Quartal von 839,2 Millionen auf 894,0 Millionen Euro (+6,5 Prozent p.a.) erhöht und beim Vorsteuerergebnis nach EBITDA ein Plus von 108,4 Millionen auf 117,9 Millionen Euro (+8,8 Prozent p.a) verursacht. Obwohl sich der Nettogewinn pro Aktie von 0,41 Euro auf 0,50 Euro verbessert hat, hielt sich die Begeisterung der Börsianer in Grenzen. Auch die vom Management geäußerte Prognose stabiler Umsätze und ein Ergebnis (EBITDA) zwischen 410 und 430 Millionen machte sich beim Aktienkurs nur temporär positiv bemerkbar.Unter den insgesamt 17 von finanzen.net erfassten Analysten-Ratings schlägt das Pendel der Aktienexperten derzeit leicht ins Negative. So stufen lediglich zwei Analysten den Titel als "kaufenswert" ("Buy") ein, während zwölfmal ein neutrales Urteil ("Hold") ausgesprochen wird. Immerhin dreimal wird hingegen zum Verkauf der Aktie von Freenet geraten. Die ausgeprochenen Kursziele reichen von 18,30 bis 36,00 Euro und ergeben einen Mittelwert von 27,01 Euro.fällt bei der Freenet-Aktie vor allem eines auf: Nachdem der Titel Anfang des Jahres bei über 32 Euro an einer massiven charttechnischen Hürde gescheitert war, brach er binnen weniger Monate auf ein Jahrestief von etwas mehr als 22 Euro ein. Genau hier drehte die Aktie schon einmal fulminant nach oben. Mit dem nachfolgend aufgeführten Discount-Call können mutige Anleger darauf setzen, dass die Marke von 22 Euro bis Mitte März nächsten Jahres nicht unterschritten wird.

20 Prozent bis März 2019 drin

Mit dem von der BNP Paribas emittierten Discount Call auf Freenet (WKN: PP6KZF) können Anleger über 20 Prozent verdienen, falls die Aktie am 15. März 2019 auf oder über dem Cap von 22,00 Euro schließen sollte. Auf Basis aktueller Marktdaten notiert die Aktie aktuell etwas mehr als vier Prozent darüber.

