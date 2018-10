Tipp des Tages: Discount-Call auf RIB Software

Das in Stuttgart beheimatete Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt Software für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien. Als Kunden kommen Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren in Frage. Verantwortlich für den diesjährigen Kurseinbruch der Aktie waren schlechter als erwartete Quartalszahlen. So stieg der Umsatz im zweiten Quartal zwar um 14 Prozent p.a. auf 30,9 Millionen Euro, aufgrund der höheren Kosten reduzierte sich aber der Überschuss um 28 Prozent auf 3,1 Millionen Euro. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schlug ein Rückgang um 13 Prozent auf 8,1 Millionen Euro zu Buche.für das laufende Jahr. Demzufolge soll der Umsatz 2018 auf 117 bis 127 Millionen Euro steigen, was gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung um 17 Prozent entspräche. Außerdem prognostiziert das Management beim operativen Ergebnis einen Wert zwischen 33 und 43 Millionen Euro (2017: 39,9 Millionen Euro). Einige Analysten hatten im Vorfeld der erwarteten Quartalszahlen auf eine Erhöhung der Umsatzprognose spekuliert., dass der Titel das Schlimmste überstanden haben könnte. Erstens: In diesem Jahr gab es massive Insiderkäufe zu beobachten. Insgesamt sechs Unternehmensmanager haben zu Kursen zwischen 17,29 und 23,34 Euro insgesamt 35.000 Aktien gekauft. Aktuell notiert die Aktie vonmit 16,96 Euro mitunter deutlich darunter. Zweitens: Unter den Großaktionären finden sich neben der Thomas Wolf Family (16,93 Prozent) insgesamt neun Investmentfonds mit Beteiligungsquoten von mehr als zwei Prozent. Darunter befinden sich ausgesprochen klangvolle Namen wie zum Beispiel Blackrock, Carmignac, Henderson und Credit Suisse. Privatanleger sollten dies alles als Indiz interpretieren, dass bei der Aktie RIB Software nach unten übertrieben wurde.bleibt der TecDAX -Wert aber weiterhin akut absturzgefährdet. So droht dem Titel ein Verletzen der im Bereich von 17 Euro angesiedelten Unterstützungszone. Auch das Drehen der langfristigen 200-Tage-Linie wirft kein gutes Licht auf den Chart. Das beste Rezept für eine solide Bodenbildung wären ordentliche Neunmonatszahlen. Am 31. Oktober steht deren Bekanntgabe und eine Analystenkonferenz auf der Agenda.

27 Prozent innerhalb von sechs Monaten

