Tipp des Tages: Discount-Call auf Siemens

Seitwärtsrendite von 16 Prozent möglich

Bildquellen: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com, AR Pictures / Shutterstock.com

Im April gab es beimehrere Meldungen mit positivem Tenor zu vermelden. Im derzeit relativ schwierigen Markt für Großkraftwerke hat der Industriekonzern zum Beispiel einen Großauftrag aus China erhalten. Bestellt wurden zwei seiner leistungsstärksten Gasturbinen der H-Klasse sowie zwei Dampfturbinen und vier Generatoren für ein Kraftwerksprojekt in der Industriemetropole Guangzhou, wobei das Management keine Angaben zum Auftragswert machte. Weniger zurückhaltend zeigte sich der Konzern vor genau einer Woche, als man einen Auftrag im Volumen von 340 Millionen Euro der türkischen Staatsbahn kommuniziert hatte. Die Bestellung umfasst zehn Hochgeschwindigkeitszüge vom Typ Velaro bestellt, die in Deutschland als ICE-Züge fahren. Der Auftrag schließe Wartung, Reparatur und Reinigung der Züge über drei Jahre mit ein.Anleger, die einen globalen Handelskrieg für unwahrscheinlich halten, können via nachfolgend aufgeführtem Discount-Call darauf spekulieren, dass der-Wert im Dezember mindestens bei 100 Euro notieren wird. Selbst die von finanzen.net erfassten pessimistischen Analystenurteile beinhalten ein Kursziel im dreistelligen Euro-Bereich. Unter den insgesamt 20 Ratings finden sich 12 Kaufempfehlungen, sechs neutrale Einschätzungen und zwei Verkaufsempfehlungen. Die ausgesprochenen Kursziele reichen von 101 Euro ( Goldman Sachs ) bis 150 Euro (S&P Capital IQ) und ergeben im Durchschnitt einen Wert von 129,39 Euro (aktuell: 108 Euro).drehte der DAX-Wert Ende März bei 100 Euro wieder nach oben. Im Herbst 2016 vollzog die Siemens-Aktie einen besonders starken Rebound, der bis Ende April zu einem Kursgewinn von über 30 Prozent führte. Aufgrund der fallenden Tendenz der 100- und 200-Tage-Durchschnittslinie bleibt die chartechnische Stimmung aber weiterhin ziemlich eingetrübt. Sollte der Titel die bei 108 Euro verlaufende Unterstützungszone zurückerobern, wäre dies zweifellos als positiver Begleitumstand zu werten. Zur Begrenzung potenzieller Kursverluste bietet sich das Setzen einer Stopp-Loss-Marke bei 98 Euro an.Mit dem von der BNP Paribas emittiertenkönnen Anleger innerhalb von acht Monaten 16,6 Prozent verdienen, falls die Siemens-Aktie am 21. Dezember 2018 auf oder über 100 Euro notiert. Ein Kursrutsch auf bzw. unter den Basispreis von 95,00 Euro würde hingegen einen Totalverlust nach sich ziehen.