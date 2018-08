Tipp des Tages: Knock-Out-Call auf 1&1 Drillisch

Obwohl die Aktie seit dem Jahreswechsel bereits 30 Prozent an Wert eingebüßt hat, tat dies dem grundsätzlichen Optimismus der Analysten keinen Abbruch. Zwar haben im Juli zahlreiche Aktienexperten ihre Kursziele für das Telekommunikationsunternehmen nach unten revidiert, bei den Ratings überwiegen aber weiterhin ganz klar die optimistischen Prognosen. Von insgesamt 14 erfassten Analystenmeinungen sind elf als Kaufempfehlung ("Buy") zu werten, während zweimal ein neutrales Urteil ("Hold") abgegeben wurde. Lediglich die Citigroup wertet den Titel als Vekaufsposition, wobei dieses Urteil von Mitte Januar stammt, als die Aktie noch bei 66 Euro (aktuell: 48,50 Euro) notierte.der erfolgreiche Test der im Bereich der unterhalb von 48 Euro angesiedelten Unterstützung für den Wert. Ende Juni drehte der TecDAX -Wert schon einmal markant nach oben. Im Frühjahr 2017 stellte dieses Niveau sogar die Ausgangsbasis für eine mehrmonatige Kursrally auf das Rekordhoch von über 72 Euro dar. Anfang Juli löste der Timingindikator Relative-Stärke-Index ein Kaufsignal aus, welches bislang noch nicht so recht "eingeschlagen" hat. Außerdem sprechen diverse Indikatoren wie die fallende 100- bzw. 200-Tage-Linie nicht gerade für den Titel. Höchste Priorität hat in der aktuellen Marktphase daher das erfolgreiche Verteidigen der Unterstützungszone. Zur Verlustbegrenzung sollte deshalb unbedingt ein recht enger Stopp-Loss bei 47 Euro gesetzt werden.

Mit Fünferhebel auf Rebound setzen

Mit dem von der Commerzbank emittierten Best Unlimited Turbo Optionsschein auf 1&1 Drillisch (WKN: CE6B1U) können Anleger mit einer fast fünffachen Hebelwirkung von einer fortgesetzten Kurserholung der Aktie profitieren. Unter sämtlichen Anbietern bietet die Commerzbank aktuell mit zwei Euro-Cents den attraktivsten Spread. Sowohl der Basispreis als auch der Knock-Out-Level ist aktuell bei 38,70 Euro angesiedelt. Davon ist der TecDAX-Wert gegenwärtig mehr als 20 Prozent entfernt.



