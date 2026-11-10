Trading Idee: adidas — Gewinnsprung im Quartal, Ziel 188 Euro

Trading Idee

Die Aktien von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0) haben sich seit unserer Analyse vom 21. Oktober gut entwickelt.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Je Aktie verdiente adidas im dritten Quartal 4,06 Euro, Analysten hatten im Schnitt mit 2,98 Euro gerechnet. Der Überschuss aus fortgeführten Geschäften stieg um 48 Prozent auf 711 Millionen Euro, nach neun Monaten liegt der Gewinn je Aktie bei 8,85 Euro. Währungsbereinigt wuchs der Umsatz im Grossraum China um 13 Prozent und in Nordamerika um 12 Prozent. Europa schrumpfte als einzige Region, weil die Umstellung eines Warenwirtschaftssystems Auslieferungen an den Handel verzögerte. Im vierten Quartal soll die Region wieder wachsen, und Vorstandschef Bjørn Gulden bezeichnete die Auftragslage als ausgesprochen positiv.

In eigener Sache

Wichtiger als das abgelaufene Quartal sind für viele Anleger die Ziele für die nächsten beiden Jahre. 2027 will der Konzern den Umsatz im hohen einstelligen Prozentbereich steigern und eine operative Marge von 10 Prozent erreichen, 2028 soll sie darüber liegen. Für das laufende Jahr bleibt es bei einem Betriebsergebnis von rund 2,5 Milliarden Euro, wovon etwa 200 Millionen Euro auf erstattete US-Zölle zurückgehen. Rund 100 Millionen Euro gibt adidas im Schlussquartal für Reinvestitionen, Abschreibungen und eine schlankere Organisation aus, damit die Kostenbasis im neuen Jahr niedriger ist.

Die meisten Banken hoben nach den Zahlen ihre Ziele an. JPMorgan erhöhte das Kursziel von 210 auf 230 Euro, das Bankhaus Metzler von 240 auf 250 Euro, die Deutsche Bank und die kanadische RBC jeweils auf 210 Euro. Gegenwind kam am 3. November von der Schweizer UBS, die die Titel auf Verkaufen abstufte und ihr Ziel auf 156 Euro senkte, weil sie im Schuhgeschäft nachlassenden Schwung sieht und die Wachstumsziele für 2027 gefährdet. Die britische Barclays nahm am selben Tag ihr Ziel von 210 auf 200 Euro zurück, rät aber weiter zum Übergewichten. Von 31 Analysten empfehlen 24 die Papiere zum Kauf, 6 raten zum Halten und einer zum Verkauf, im Mittel trauen sie ihnen knapp 200 Euro zu.

Gemessen an den erwarteten Gewinnen haben die Titel trotz des Anstiegs Luft. Im Schnitt sehen die Experten den Gewinn je Aktie 2026 bei 9,54 Euro, 2027 bei 11,63 Euro und 2028 bei 13,38 Euro. Wer heute kauft, zahlt knapp 19 Euro für jeden Euro Gewinn des laufenden Jahres und rund 15,5 Euro für den des kommenden. Bis 2028 sinkt dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf etwa 13,5, während der Gesamtmarkt mit knapp 17 bewertet wird.

Nach dem steilen Anstieg ist der Spielraum kurzfristig dennoch kleiner geworden. Seit dem Tief Anfang Oktober haben die Papiere rund 30 Prozent gewonnen, und saisonal liefern die Wochen bis Mitte Dezember kaum Rückenwind, die ergiebigste Phase des Jahres liegt bei adidas zwischen Mitte März und Anfang Juni. Am Nachmittag entscheiden die US-Verbraucherpreise mit darüber, ob die US-Notenbank im Dezember die Zinsen erneut anhebt. Am 17. November stellt zudem der US-Rivale Nike auf einem Investorentag seine Pläne vor, und Enttäuschungen dort färben erfahrungsgemäss auf die ganze Branche ab. Gekauft wird deshalb erst bei einer Gegenbewegung bis 174 Euro.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 174 Euro eine Long-Position auf die Titel von adidas über einen Open-End-Turbo von ING mit der WKN NB6GEP in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 188 Euro eine Rendite von 39,71% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 168 Euro platziert werden, was einem Verlust von 17,02% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,33. Der Hebel liegt bei 4,93 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 20,21 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 174 Euro, aktuell notiert der Schein bei 4,18/4,19 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in adidas-Aktien investiert.

Trading-Idee: Adidas Basiswert adidas (ISIN: DE000A1EWWW0) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent ING ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB6GEP5 / NB6GEP Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 4,18/4,19€ (10.11.2026, 12:35 Uhr) Basispreis variabel 138,84€ Knock-out-Schwelle 138,84€ Hebel 4,93 Abstand zum Knock-out 20,21% Stop-Loss Call 2,93€ (-17,02%) Ziel Call 4,93€ (+39,71%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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