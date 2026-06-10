DAX24.256 +0,3%Est506.073 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0600 +3,1%Nas25.170 -2,0%Bitcoin54.641 +2,5%Euro1,1535 ±-0,0%Öl91,96 -3,2%Gold4.079 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Oracle 871460 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 BMW 519000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX etwas fester -- EZB entscheidet über Zinspfad -- Oracle enttäuscht -- Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon, SK hynix, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Neue Angriffe im Iran-Krieg: DAX vor EZB-Zinsentscheid mit freundlicher Tendenz Neue Angriffe im Iran-Krieg: DAX vor EZB-Zinsentscheid mit freundlicher Tendenz
S&P 500 erklimmt neue Rekorde: Warum die Tech-Rally zum Risiko werden könnte S&P 500 erklimmt neue Rekorde: Warum die Tech-Rally zum Risiko werden könnte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Trading Idee

Trading Idee: Adidas - Perfekte Saisonalität und WM-Katalysator als Long-Chance

11.06.26 14:00 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Trading Idee: Adidas - Perfekte Saisonalität und WM-Katalysator als Long-Chance | finanzen.net

Die Aktien von Adidas, dem deutschen Sportartikelriesen mit Sitz in Herzogenaurach und einer Marktkapitalisierung von rund 30 Milliarden Euro, notieren aktuell bei rund 175 Euro. Nach dem starken Ausbruch über die Widerstandszone bei 162 Euro bieten die perfekte Saisonalität mit 100% Trefferquote, die am 11. Juni startende FIFA WM 2026 als Katalysator und das Forward-KGV von 17,4 bei 27% erwartetem EPS-Wachstum eine gute Long-Chance.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
174,50 EUR 3,50 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Adidas-Aktien zeigen laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 19. Juni bis 23. Juli eine Trefferquote von 100% auf der Long-Seite. In allen zehn betrachteten Jahren stieg der Kurs in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +5,05% und einer Median-Rendite von +4,57%. Die annualisierte Rendite des Musters beträgt +69,20% bei einer Volatilität von 26,02%. Die stärkste Performance wurde 2016 mit +14,06% erzielt, gefolgt von 2021 mit +9,70% und 2024 mit +7,16%. Bei der Saisonalität handelt es sich allerdings nur um Durchschnittswerte des genannten Zeitraums, es ist also kein garantierter Verlauf für das aktuelle Jahr. Mit der laufenden Fussball-Weltmeisterschaft im Rücken, besteht aber eine gute Chance, dass die Saisonalität auch im Jahr 2026 liefern wird.

In eigener Sache
NEU: Trading-Idee sofort per E-Mail erhalten!

Erhalte die Trading-Idee künftig sofort bei Erscheinen in Dein Postfach! Jetzt kostenlos anmelden und keine Trading-Chance mehr verpassen!

Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, insbesondere zu Verantwortlichem, Versanddienstleister, Speicherdauer sowie deinen Rechten, findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Am 11. Juni startet die FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, bei der Adidas 14 Nationalteams ausstattet und den offiziellen Spielball stellt. FIFA schätzt den globalen BIP-Beitrag auf rund 41 Milliarden Dollar. Zudem steht Adidas nach einem Urteil des US Supreme Court eine Zollrückerstattung von 300 Millionen Euro zu, die noch nicht verbucht wurde. Am 28. April stellte der Adizero Adios Pro Evo 3 beim London Marathon mit einer Zeit unter zwei Stunden einen historischen Rekord auf, die limitierte Edition war in zwei Minuten ausverkauft.

RBC Capital hat die Aktie am 10. Juni von Sector Perform auf Outperform hochgestuft und das Kursziel von 170 auf 210 Euro angehoben. Der faire Wert wird mit 208 Euro angegeben, das Analysten-Kursziel im Mittel liegt bei 198 Euro. Die Jahresprognose für 2026 blieb mit einem hohen einstelligen währungsbereinigten Umsatzwachstum und rund 2,3 Milliarden Euro operativem Gewinn unverändert, wobei Management hier bewusst konservativ agiert.

Mit einem Forward-KGV von 17,4 und einem PEG-Verhältnis von 0,58 ist Adidas im Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum von 27% im FY26 attraktiv bewertet. Die Risiken liegen in der geschätzten Belastung von rund 400 Millionen Euro durch US-Zölle und Währungseffekte, der intensiven Konkurrenz durch Nike und Puma sowie dem überkauften RSI, der kurzfristig für eine Konsolidierung sprechen könnte. Rücksetzer sollten im Bereich um den 10er- und 200er-EMA, bei 166,23 Euro und 161,49 Euro, auslaufen. Der Aufwärtstrend ist bei den Adidas-Aktien klar intakt.

Trading Idee: Adidas

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Adidas-Papiere über einen Open End Turbo von ING Markets mit der WKN NG506Q in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 190 Euro eine Rendite von +18,30% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 158 Euro platziert werden, was einem Verlust von -18,53% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 0,99.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Adidas-Aktien investiert.

Adidas
BasiswertAdidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0)
ProduktgattungOpen End Turbo
EmittentING Markets
ISIN/WKN HebelproduktDE000NG506Q0 / NG506Q
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)8,73/8,74€ (11.06.2026, 13:39 Uhr)
Basispreis variabel87,61€
Knock-out-Schwelle87,61€
Hebel2,08
Abstand zum Knock-out47,86%
Stop-Loss Call7,08€
Ziel Call10,28€ (+18,30%)

Rechtliche Informationen und Hinweise:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Risikohinweis

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
10.06.2026adidas OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
11.05.2026adidas OutperformBernstein Research
05.05.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.06.2026adidas OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
11.05.2026adidas OutperformBernstein Research
30.04.2026adidas BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026adidas BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.05.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
29.04.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen