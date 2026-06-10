Trading Idee: Adidas - Perfekte Saisonalität und WM-Katalysator als Long-Chance

Trading Idee

Die Aktien von Adidas, dem deutschen Sportartikelriesen mit Sitz in Herzogenaurach und einer Marktkapitalisierung von rund 30 Milliarden Euro, notieren aktuell bei rund 175 Euro. Nach dem starken Ausbruch über die Widerstandszone bei 162 Euro bieten die perfekte Saisonalität mit 100% Trefferquote, die am 11. Juni startende FIFA WM 2026 als Katalysator und das Forward-KGV von 17,4 bei 27% erwartetem EPS-Wachstum eine gute Long-Chance.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Adidas-Aktien zeigen laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 19. Juni bis 23. Juli eine Trefferquote von 100% auf der Long-Seite. In allen zehn betrachteten Jahren stieg der Kurs in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +5,05% und einer Median-Rendite von +4,57%. Die annualisierte Rendite des Musters beträgt +69,20% bei einer Volatilität von 26,02%. Die stärkste Performance wurde 2016 mit +14,06% erzielt, gefolgt von 2021 mit +9,70% und 2024 mit +7,16%. Bei der Saisonalität handelt es sich allerdings nur um Durchschnittswerte des genannten Zeitraums, es ist also kein garantierter Verlauf für das aktuelle Jahr. Mit der laufenden Fussball-Weltmeisterschaft im Rücken, besteht aber eine gute Chance, dass die Saisonalität auch im Jahr 2026 liefern wird.

In eigener Sache

Am 11. Juni startet die FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, bei der Adidas 14 Nationalteams ausstattet und den offiziellen Spielball stellt. FIFA schätzt den globalen BIP-Beitrag auf rund 41 Milliarden Dollar. Zudem steht Adidas nach einem Urteil des US Supreme Court eine Zollrückerstattung von 300 Millionen Euro zu, die noch nicht verbucht wurde. Am 28. April stellte der Adizero Adios Pro Evo 3 beim London Marathon mit einer Zeit unter zwei Stunden einen historischen Rekord auf, die limitierte Edition war in zwei Minuten ausverkauft.

RBC Capital hat die Aktie am 10. Juni von Sector Perform auf Outperform hochgestuft und das Kursziel von 170 auf 210 Euro angehoben. Der faire Wert wird mit 208 Euro angegeben, das Analysten-Kursziel im Mittel liegt bei 198 Euro. Die Jahresprognose für 2026 blieb mit einem hohen einstelligen währungsbereinigten Umsatzwachstum und rund 2,3 Milliarden Euro operativem Gewinn unverändert, wobei Management hier bewusst konservativ agiert.

Mit einem Forward-KGV von 17,4 und einem PEG-Verhältnis von 0,58 ist Adidas im Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum von 27% im FY26 attraktiv bewertet. Die Risiken liegen in der geschätzten Belastung von rund 400 Millionen Euro durch US-Zölle und Währungseffekte, der intensiven Konkurrenz durch Nike und Puma sowie dem überkauften RSI, der kurzfristig für eine Konsolidierung sprechen könnte. Rücksetzer sollten im Bereich um den 10er- und 200er-EMA, bei 166,23 Euro und 161,49 Euro, auslaufen. Der Aufwärtstrend ist bei den Adidas-Aktien klar intakt.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Adidas-Papiere über einen Open End Turbo von ING Markets mit der WKN NG506Q in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 190 Euro eine Rendite von +18,30% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 158 Euro platziert werden, was einem Verlust von -18,53% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 0,99.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Adidas-Aktien investiert.

Adidas Basiswert Adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0) Produktgattung Open End Turbo Emittent ING Markets ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NG506Q0 / NG506Q Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 8,73/8,74€ (11.06.2026, 13:39 Uhr) Basispreis variabel 87,61€ Knock-out-Schwelle 87,61€ Hebel 2,08 Abstand zum Knock-out 47,86% Stop-Loss Call 7,08€ Ziel Call 10,28€ (+18,30%) Rechtliche Informationen und Hinweise:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Risikohinweis

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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