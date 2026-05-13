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Trading Idee: Adobe - Antizyklische Chance nach starkem Kurseinbruch

15.05.26 11:30 Uhr

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Die Aktien von Adobe notieren aktuell bei 237,01 US-Dollar und haben seit dem Verlaufshoch bei 362,71 Dollar rund 35% an Wert verloren. Die niedrige Bewertung und das starke Wachstumsprofil sprechen trotz der technischen Schwäche für eine Erholung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
204,70 EUR 4,72 EUR 2,36%
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Die Adobe-Aktien zeigen einen intakten Abwärtstrend, seit dem Verlaufshoch bei 362,71 Dollar im Dezember hat der Kurs nahezu kontinuierlich nachgegeben und markierten im April bei 224,13 Dollar das bisherige Tief der laufenden Abwärtsbewegung. Aktuell notieren die Aktien bei 237,01 Dollar unterhalb aller relevanten gleitenden Durchschnitte. Der 10er-EMA liegt bei 244,37 Dollar, der 50er-EMA bei 251,87 Dollar und der 200er-EMA bei 304,22 Dollar. Die Ichimoku-Wolke erstreckt sich weit oberhalb des Kurses und signalisiert den anhaltenden langfristigen Abwärtsdruck.

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Allerdings laufen die Papiere seit Wochen seitwärts und haben den Abwärtsdruck zunächst gestoppt und sich stabilisiert. Von der Unterstützungszone um 233 Dollar könnte es nun zu einem Abprall nach oben und einer Gegenbewegung kommen, aus der sich auch ein Trendwechsel von Short auf Long entwickeln könnte. Der RSI notiert bei 42,41 im unteren neutralen Bereich und lässt ebenfalls Spielraum für eine technische Gegenbewegung. Offene Gaps bei 269,20 Dollar und 290,93 Dollar warten auf der Oberseite zudem noch auf eine Schließung und könnten bei einem Trendwechsel von Short auf Long als Anlaufmarken dienen. Von einem echten Trendwechsel könnte aber erst bei einem nachhaltigen Durchbruch aus der Ichimoku-Wolke nach oben ausgegangen werden. Auf der Unterseite bieten die Unterstützungszonen bei 233,00 Dollar und am Verlaufstief bei 224,13 Dollar Halt.

Adobe ist mit einer Bruttomarge von rund 89% eines der profitabelsten Softwareunternehmen weltweit. Der Umsatz lag 2025 bei 23,77 Milliarden Dollar und soll 2026 auf 26,06 Milliarden Dollar steigen. Der Gewinn je Aktie wird für 2026 auf 23,53 Dollar geschätzt, nach 16,73 Dollar im Vorjahr. Das resultierende KGV von 10,07 liegt weit unter dem Marktdurchschnitt von 23,64 und dem Branchenwert von 24,15. Die Aktie ist damit auf dem aktuellen Niveau deutlich unterbewertet. Die EBIT-Marge soll 2026 auf 38,63% steigen, das durchschnittliche Analysten-Kursziel beträgt 319,55 Dollar und signalisiert damit erhebliches Erholungspotenzial.

Trading Idee: Adobe Systems

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position bei Adobe in Betracht ziehen. Als Einstieg bietet sich das Niveau bei 237,00 Dollar an, mit einem Kursziel bei 260,00 Dollar. Der Stopp-Loss könnte bei 224,00 Dollar platziert werden. Für die Umsetzung eignet sich der Turbo Long von Morgan Stanley (WKN: MK4ERU). Das CRV beträgt 1,74.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Abobe-Aktien investiert.

Trading Idee: Adobe Systems
BasiswertAdobe Inc. (ISIN: US00724F1012)
ProduktgattungTurbo Long
EmittentMorgan Stanley
ISIN/WKN HebelproduktMK4ERU / DE000MK4ERU7
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)0,159€/0,160€ (14.05.2026)
Basispreis variabel219,859$
Knock-out-Schwelle219,859$
Hebel12,98
Abstand zum Knock-out7,56%
Stop-Loss Call0,05€
Ziel Call0,36€ (+122,82%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

In eigener Sache

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16.06.2023Adobe BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.06.2023Adobe OutperformRBC Capital Markets
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12.09.2025Adobe OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.12.2024Adobe BuyDeutsche Bank AG
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16.06.2023Adobe OutperformRBC Capital Markets
16.09.2020Adobe OutperformRBC Capital Markets
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14.12.2021Adobe NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.02.2019Adobe Market PerformCowen and Company, LLC
14.12.2018Adobe HoldPivotal Research Group
19.10.2018Adobe NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
14.09.2018Adobe HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Adobe SellGoldman Sachs Group Inc.
12.06.2017Adobe SellPivotal Research Group
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