Trading Idee: Adobe — Billig bewertet trotz KI-Sorgen, Ziel 275 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Adobe (ISIN: US00724F1012) gehören zu den Gewinnern der Erholung bei Technologiewerten. Am Dienstag legten sie an der Nasdaq um 3,9 Prozent auf 256,73 Dollar zu, auf Wochensicht beträgt der Gewinn knapp 9 Prozent. Vom Hoch der vergangenen zwölf Monate bei 363,70 Dollar sind die Papiere aber noch weit entfernt, seit Jahresbeginn haben sie gut ein Viertel an Wert verloren.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Softwarekonzern aus dem kalifornischen San Jose leidet seit Monaten unter der Sorge, dass KI-Programme, die Bilder und Videos auf Knopfdruck erzeugen, sein Geschäft mit Kreativsoftware aushöhlen könnten. Erst Mitte Oktober stufte die britische Grossbank HSBC die Titel auf Halten ab und senkte das Kursziel von 310 auf 267 Dollar, kurz zuvor hatte Wells Fargo direkt auf Verkaufen mit Ziel 225 Dollar gewechselt. Beide verweisen auf das langsamere Wachstum der neu abgeschlossenen Abonnements und auf günstige Konkurrenzangebote.

In eigener Sache

Die Zahlen selbst zeichnen ein anderes Bild. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende August stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 6,76 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 15 Prozent auf 6,13 Dollar. Die wiederkehrenden Jahreserlöse mit KI-Angeboten wie dem Bildgenerator Firefly haben sich mehr als verdoppelt und liegen bei 650 Millionen Dollar. Für das bis Ende November laufende Geschäftsjahr hob das Management die Ziele an und peilt nun 26,58 bis 26,63 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn von 24,45 bis 24,50 Dollar je Aktie an. Mitte Oktober kündigte Adobe zudem eine engere Zusammenarbeit mit dem Chipkonzern Nvidia an, um KI-Assistenten schneller in seine Kreativprogramme einzubauen. Am 1. Dezember übernimmt der bisherige Präsident Anil Chakravarthy den Chefposten von Shantanu Narayen.

An der Börse kosten die Papiere so wenig wie selten. Analysten rechnen für das laufende Geschäftsjahr mit einem Gewinn von 24,48 Dollar je Aktie, für die beiden folgenden mit 27,73 und 31,42 Dollar. Beim Schlusskurs vom Dienstag entspricht das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,5, das bis 2028 auf 8,2 sinkt. Der Gesamtmarkt kommt auf knapp 24, die Softwarebranche auf fast 26. Dazu fliessen Adobe jedes Jahr Milliarden zu, gemessen am Börsenwert liegt die Rendite des freien Mittelzuflusses bei rund 10 Prozent. Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei gut 270 Dollar, das höchste bei 373 Dollar von Bernstein.

Nach oben müssen die Titel zunächst einen Widerstand bei 260 Dollar überwinden, das Ziel von 275 Dollar liegt bereits darüber. Unterstützung finden sie bei 250 und 245 Dollar, deutlich stärker erst bei 200 Dollar. Nach dem kräftigen Anstieg vom Dienstag zeigt der Relative-Stärke-Index im Stundenchart bereits überkaufte Werte, ein Rücksetzer an die erste Unterstützung wäre daher die bessere Gelegenheit für den Einstieg.

Die Jahreszeit spricht eher für Adobe. Zwischen Anfang Oktober und dem 10. Dezember stiegen die Papiere in sechs der vergangenen zehn Jahre, im Mittel um gut 7 Prozent. Die Quartalszahlen am 9. Dezember bleiben allerdings ein Risiko, zuletzt fielen die Aktien trotz besserer Zahlen um 4,5 Prozent. Unsicherheit bringen zudem der Wechsel an der Spitze und ein Finanzvorstand, der den Posten nur übergangsweise führt. Kippt die Stimmung bei Technologiewerten erneut, weil Anleger an den hohen KI-Investitionen der grossen Konzerne zweifeln, dürften auch die Titel von Adobe wieder unter Druck geraten.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 250 Dollar eine Long-Position auf die Titel von Adobe über einen Open-End-Turbo von Vontobel mit der WKN VY73KL in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 275 Dollar eine Rendite von 45,79% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 239 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 20,12% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,28. Der Hebel liegt bei 4,57 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 21,69 Prozent. Alle Werte beziehen sich auf den Einstieg bei 250 Dollar und einen gleichbleibenden Wechselkurs, derzeit kostet der Schein 5,46/5,47 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Adobe-Aktien investiert.

Trading-Idee: Adobe Basiswert Adobe (ISIN: US00724F1012) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VY73KL4 / VY73KL Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 5,46/5,47€ (20.10.2026, 21:59 Uhr) Basispreis variabel 195,77$ Knock-out-Schwelle 195,77$ Hebel 4,57 Abstand zum Knock-out 21,69% Stop-Loss Call 3,89€ (-20,12%) Ziel Call 7,10€ (+45,79%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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