Trading Idee: Airbus — Rückkauf und starke Saisonphase, Ziel 220 Euro

Trading Idee

Die Aktien von Airbus (ISIN: NL0000235190) bekommen Rückenwind von einem milliardenschweren Rückkaufprogramm.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die eigentliche Bewährungsprobe folgt aber erst in den kommenden Wochen. Im Oktober übergab Airbus 74 Flugzeuge an die Kunden und damit weniger als ein Jahr zuvor mit 78 Maschinen und als die US-Investmentbank Jefferies mit 77 erwartet hatte. Nach zehn Monaten summieren sich die Auslieferungen auf 621 Jets, 6,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Um das Jahresziel von rund 870 Flugzeugen zu schaffen, müssen im November und Dezember noch 249 Maschinen das Werk verlassen, im Schnitt also etwa 125 pro Monat. Den Takt bremsen vor allem fehlende Triebwerke des US-Herstellers Pratt und Whitney für die Mittelstreckenjets der A320-Familie. Vorstandschef Guillaume Faury erklärte zuletzt, die Qualitätsmängel am Grossraumjet A330 und am Mittelstreckenjet A321neo seien unter Kontrolle.

In eigener Sache

Die Nachfrage selbst ist kein Problem. In den ersten neun Monaten verbuchte Airbus netto 1.105 Bestellungen für Verkehrsflugzeuge, 115 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, und der Auftragsbestand wuchs auf 9.310 Maschinen. In der Sparte Verteidigung und Raumfahrt stieg der Auftragseingang dank höherer Rüstungsbudgets in Europa um 70 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro. Der Umsatz legte im gleichen Zeitraum um 7 Prozent auf 50,6 Milliarden Euro zu, das bereinigte operative Ergebnis um 8 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro und der Überschuss um 36 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro. Allein im dritten Quartal blieb der Umsatz mit 17,5 Milliarden Euro allerdings unter den erwarteten 18,4 Milliarden Euro. An den Jahreszielen hält der Vorstand fest, also an einem bereinigten operativen Ergebnis von rund 7,5 Milliarden Euro und einem freien Mittelzufluss vor Kundenfinanzierungen von etwa 4,5 Milliarden Euro.

Gerade beim Geld, das nach Investitionen übrig bleibt, hakt es bislang. Nach neun Monaten stand ein Abfluss von 1,3 Milliarden Euro, weil Airbus für die vielen Auslieferungen zum Jahresende Bestände im Wert von rund 10 Milliarden Euro aufgebaut hat. Auch die Eingliederung von Werken des übernommenen US-Rumpfteilezulieferers Spirit Aerosystems kostet in diesem Jahr einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag beim operativen Ergebnis. Aus Washington droht zudem Ärger, denn der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sieht in einem Kredit der Europäischen Investitionsbank an Airbus über 3,4 Milliarden Dollar eine Gefahr für den Waffenstillstand im transatlantischen Subventionsstreit um Flugzeuge.

Die Analysten lassen sich davon wenig beeindrucken. Von 24 Experten raten 18 zum Kauf und 6 zum Halten, im Mittel sehen sie den fairen Wert bei gut 231 Euro. Bank of America hob ihr Kursziel Ende Oktober von 258 auf 263 Euro, JPMorgan von 245 auf 250 Euro, während die Schweizer UBS ihr Ziel Anfang November von 240 auf 230 Euro zurücknahm, aber beim Kaufvotum blieb. Ein Schnäppchen sind die Papiere nicht. Für 2026 erwarten Analysten einen Gewinn von 7,33 Euro je Aktie, für 2028 von 10,84 Euro. Teilt man den Kurs durch diesen Jahresgewinn, ergibt sich für 2026 ein KGV, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, von knapp 29, das bis 2028 auf gut 19 sinkt, während Luft- und Raumfahrtwerte im Schnitt mit gut 26 bewertet werden.

Die günstige Saisonphase hat ihre Ausreisser, im schwächsten der zehn Jahre verloren die Titel im selben Zeitraum gut 16 Prozent. Seit dem vergangenen Freitag sind sie zudem um fast 6 Prozent gestiegen, deshalb ist ein Rücksetzer bis 202 Euro als Einstieg vorgesehen. Zwischen Stopp und Knock-out-Schwelle liegen nur gut 6 Euro, und schlechte Nachrichten über Nacht können den Kurs zum Handelsstart unter beide Marken drücken.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 202 Euro eine Long-Position auf die Titel von Airbus über einen Open-End-Turbo von ING mit der WKN NB7WMQ in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 220 Euro eine Rendite von 131,62% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 195 Euro platziert werden, was einem Verlust von 52,21% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,52. Der Hebel liegt bei 14,85 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 6,48 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 202 Euro, aktuell notiert der Schein bei 2,21/2,22 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Airbus-Aktien investiert.

Trading-Idee: Airbus Basiswert Airbus (ISIN: NL0000235190) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent ING ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB7WMQ1 / NB7WMQ Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,21/2,22€ (10.11.2026, 13:30 Uhr) Basispreis variabel 188,91€ Knock-out-Schwelle 188,91€ Hebel 14,85 Abstand zum Knock-out 6,48i% Stop-Loss Call 0,65€ (-52,21%) Ziel Call 3,15€ (+131,62%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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