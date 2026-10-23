Trading Idee: Aixtron — Starke Auftragslage trifft Chip-Ausverkauf, Ziel 32 Euro

Trading Idee

Die Aktien von Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) kommen nicht zur Ruhe. Am Freitag rutschten sie im Xetra-Handel bis auf 28,60 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit März, nachdem sie bereits am Donnerstag gut 10 Prozent eingebüsst hatten und schwächster Wert in MDax und TecDax waren. Vom Jahreshoch im Juni bei 62,66 Euro haben die Papiere damit mehr als die Hälfte ihres Werts verloren.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Eine schlechte Nachricht aus dem eigenen Haus steckt nicht dahinter. Der Kurssturz vom Donnerstag folgte einem breiten Ausverkauf bei Halbleiterwerten, nachdem der US-Ausrüster Lam Research trotz eines Rekordquartals wegen Lieferengpässen und eines vorsichtigen Ausblicks um fast 12 Prozent gefallen war. Auch der Waferhersteller Siltronic und der Autochip-Spezialist Elmos Semiconductor gaben deutlich nach. Anleger zweifeln derzeit grundsätzlich daran, wie lange die grossen Technologiekonzerne ihre Milliardenausgaben für KI-Rechenzentren noch durchhalten.

In eigener Sache

Dabei hatte Aixtron erst eine Woche zuvor gezeigt, wie stark es von diesem Ausbau profitiert. Das Unternehmen aus Herzogenrath baut Anlagen, mit denen hauchdünne Halbleiterschichten auf Trägerscheiben abgeschieden werden. Gefragt sind vor allem Maschinen für die Herstellung von Lasern, die in Rechenzentren Daten per Licht übertragen. Im dritten Quartal sprang der Auftragseingang nach vorläufigen Zahlen auf rund 275 Millionen Euro, gut das Doppelte des Vorjahreswerts und weit über den von Analysten erwarteten knapp 215 Millionen Euro. Bei einem Umsatz von rund 184 Millionen Euro blieben 57 Millionen Euro als operativer Gewinn hängen, die Marge kletterte damit von 13 auf 31 Prozent. Den Umsatzausblick für 2026 bestätigte der Vorstand um Firmenchef Felix Grawert bei 560 Millionen Euro, mit einer Spanne von 30 Millionen Euro nach oben und unten.

Ein Schnäppchen ist Aixtron trotz des Absturzes nicht. Die vollen Auftragsbücher sollen den Gewinn aber kräftig steigen lassen, von 0,82 Euro je Aktie im laufenden Jahr auf 1,53 Euro je Aktie 2027 und 1,92 Euro je Aktie 2028. Beim aktuellen Kurs entspricht das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35 für 2026, 19 für 2027 und 15 für 2028. Die US-Bank JPMorgan bestätigte nach den Eckdaten ihre Kaufempfehlung mit einem Ziel von 54 Euro, das mittlere Kursziel aller Analysten liegt bei gut 48 Euro. Rückhalt gibt die Bilanz, Ende Juni verfügte Aixtron über liquide Mittel von gut 800 Millionen Euro.

Schwach läuft weiterhin das Geschäft mit Anlagen für Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid und Galliumnitrid, die etwa in Elektroautos und Netzteilen stecken. Eine Erholung ist dort noch nicht in Sicht. Den vollständigen Bericht zum dritten Quartal legt Aixtron am 29. Oktober vor, einen Tag nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank. Solange die Stimmung bei Chipwerten so angeschlagen bleibt, sind weitere Rückschläge möglich. Wer auf eine Gegenbewegung setzt, sollte daher nicht in den fallenden Kurs hineinkaufen, sondern einen weiteren Rücksetzer abwarten.

Fazit:

Trader könnten bei Kursen um 27,20 Euro eine Long-Position auf die Titel von Aixtron über einen Open-End-Turbo von Lang und Schwarz mit der WKN LX74AK in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 32 Euro eine Rendite von 52,75% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 25,80 Euro platziert werden, was einem Verlust von 15,38% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 3,43. Der Hebel liegt bei 2,99 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 30,75 Prozent. Diese Werte gelten für den Einstieg bei 27,20 Euro, derzeit notiert der Schein bei 1,11/1,12 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Aixtron-Aktien investiert.

Trading-Idee: Aixtron Basiswert Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent L&S ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX74AK8 / LX74AK Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,11/1,12€ (23.10.2026, 14:10 Uhr) Basispreis variabel 18,84€ Knock-out-Schwelle 18,84€ Hebel 2,99 Abstand zum Knock-out 30,75% Stop-Loss Call 0,77€ (-15,38%) Ziel Call 1,39€ (+52,75%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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