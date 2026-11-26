Trading Idee

Die Aktien der Allianz (ISIN: DE0008404005) haben nach ihrem Rekordhoch vom 16. November bei 479,10 Euro gut 6 Prozent abgegeben, bis sie sich am 20. November knapp über 450 Euro fingen. Dabei hat der Münchner Versicherer nach einem operativen Rekordgewinn von 14,1 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten gerade erst seinen Jahresausblick angehoben. Am heutigen Donnerstag notieren die Titel bei gut 458 Euro.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Von Juli bis September kletterte das operative Ergebnis um 6 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro und übertraf den Konsens von 4,2 Milliarden Euro deutlich. Treiber war die Vermögensverwaltung mit einem Rekordergebnis von 1,1 Milliarden Euro, ein Plus von 35 Prozent, und die Fondstochter Pimco sammelte netto 41 Milliarden Euro an neuen Geldern ein. In der Schaden- und Unfallversicherung kosteten Naturkatastrophen, vor allem Hagelstürme in Europa, dagegen rund 1,1 Milliarden Euro, wodurch der Gewinn der Sparte um 8 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro sank. Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre sieht den Konzern nun am oberen Ende der auf 16,4 bis 18,6 Milliarden Euro erweiterten Spanne für das operative Ergebnis an.

In eigener Sache

Nicht alles lief rund. Der den Aktionären zustehende Nettogewinn sank im dritten Quartal um 2 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro, und das Eigenkapital ging wegen Buchverlusten auf Anleihen nach dem Zinsanstieg auf 60,6 Milliarden Euro zurück. Die Kapitalausstattung bleibt mit einer Solvenzquote von 219 Prozent aber komfortabel, und die Allianz will ihren Anteil an Pimco von gut 90 auf 95 Prozent aufstocken.

Bei den Analysten überwiegt trotz der guten Zahlen die Zurückhaltung. Von 17 Experten empfehlen nur 5 einen Kauf, 6 dagegen einen Verkauf oder eine Untergewichtung, und im Schnitt trauen sie den Titeln mit gut 455 Euro kaum mehr als den jetzigen Kurs zu. Ihre Gewinnschätzung für 2027 haben sie seit Ende September allerdings um gut 2 Prozent auf 33,64 Euro je Aktie angehoben, was ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 13,6 ergibt. Für 2026 erwarten sie eine Dividende von 18,68 Euro, was beim aktuellen Kurs gut 4 Prozent Rendite bedeutet.

Die Kauforder für die Allianz-Papiere liegt bei 450 Euro an den Tiefs vom 20. November, knapp unter dem alten Septemberhoch von 454,60 Euro, das nun als Unterstützung dient. Mit 480 Euro entspricht das Ziel in etwa dem Rekordhoch, welches dem Aufwärtstrend folgend erreicht werden sollte. Die Absicherung bei 435 Euro liegt deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt bei knapp 446 Euro.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 450 Euro eine Long-Position auf die Titel der Allianz über einen Open-End-Turbo von ING mit der WKN NB7Z5X in Betracht ziehen. Steigt der Basiswert auf das Ziel bei 480 Euro, ein Plus von 6,7 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 145,37% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 435 Euro platziert werden, 3,3 Prozent unter dem Einstieg, was einem Verlust von 74,15% im Hebelprodukt entspräche und deshalb nur einen kleineren Kapitaleinsatz nahelegt. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,96. Der Hebel liegt bei 21,95 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 4,41 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Allianz-Aktien investiert.

Trading Idee: Allianz Basiswert Allianz (ISIN: DE0008404005) Produktgattung Open End Turbo Long Emittent ING ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB7Z5X0 / NB7Z5X Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,88/2,90€ (26.11.2026, 13:13 Uhr) Basispreis variabel 430,17€ Knock-out-Schwelle 430,17€ Hebel 21,95 Abstand zum Knock-out 4,41% Stop-Loss Call 0,53€ (-74,15%) Kursziel Call 5,03€ (+145,37%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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