Trading Idee: Alphabet — Atomstrom für die KI, Ziel 375 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Alphabet A (ISIN: US02079K3059) treten seit Wochen in einer engen Spanne auf der Stelle, die Nachrichtenlage hat sich dagegen deutlich verdichtet.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Einen Teil der Antwort lieferte der Konzern am Dienstag selbst. Google hat mit dem Versorger Constellation Energy, dem grössten Betreiber von Kernkraftwerken in den USA, einen Strombezug über rund 3,6 Gigawatt vereinbart. Für 890 Megawatt davon finanziert Google die Leistungssteigerung bestehender Reaktoren in Illinois, Pennsylvania und New Jersey, Constellation investiert dafür 4,3 Milliarden Dollar, und der Vertrag läuft 20 Jahre. Weitere 2.700 Megawatt fliessen über 15 Jahre. Strom ist inzwischen der grösste Engpass beim Ausbau von KI-Rechenzentren, und Alphabet will die eigene Rechenkapazität bis 2028 auf 35 Gigawatt ausbauen.

In eigener Sache

Wie viel Geschäft hinter dieser Kapazität stecken kann, zeigt eine neue Einschätzung von Wells Fargo. Die Bank hob am Dienstag das Kursziel von 411 auf 417 Dollar an und bestätigte Übergewichten. Begründet wird das mit dem Verkauf der eigenen KI-Chips, der sogenannten Tensor Processing Units (TPU), an externe Kunden. Für das dritte und vierte Quartal erwartet Wells Fargo daraus Umsätze von 9,2 und 11,5 Milliarden Dollar, die bislang kaum in den Schätzungen für die Cloud-Sparte stecken. Für 2027 sehen die Analysten den Konzernumsatz deshalb 14 Prozent über dem Marktkonsens. Auch KeyBanc bestätigte Anfang Oktober Kaufen mit einem Ziel von 435 Dollar.

Am Optionsmarkt liegt bei 350 Dollar ein stärkerer Widerstand, nur knapp über dem aktuellen Kurs. Darunter folgen eine Unterstützung bei 342,50 Dollar und eine stärkere Unterstützung bei 340 Dollar. Der grösste Optionsverfall der kommenden Wochen steht am 16. Oktober an, danach kann sich das Bild vor den Zahlen neu ordnen. Eingepreist ist auf Monatssicht eine Bewegung von rund 10 Prozent in die eine oder andere Richtung. Die Knock-out-Schwelle des Scheins bei 174,84 Dollar liegt rund halb so hoch wie der Kurs und damit weit unter allen Marken.

Unterfüttert wird das von der Nutzung. Der KI-Modus der Google-Suche hat inzwischen mehr als 1 Milliarde monatliche Nutzer, die Gemini-App kommt auf rund 950 Millionen. Nach Konzernangaben setzen knapp 90 Prozent der 100 grössten US-Unternehmen die Unternehmensversion von Gemini ein. Das ist wichtig, weil die Suche weiterhin den Grossteil des Umsatzes trägt und die Sorge, KI-Assistenten könnten ihr Kunden abnehmen, die Bewertung seit Jahren drückt.

Die Schätzungen stehen bei 13,47 Dollar Gewinn je Aktie für 2026, 15,25 Dollar für 2027 und 18,09 Dollar für 2028. Daraus folgen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 25,8 (2026), 22,8 (2027) und 19,2 (2028). Das KGV gibt an, wie viele Jahresgewinne beim aktuellen Kurs bezahlt werden. Bezogen auf 2028 ist Alphabet damit kaum teurer als der breite US-Markt, obwohl der Gewinn bis dahin um rund ein Drittel steigen soll. Von 61 Analysten raten fast alle zum Kauf, ihr mittleres Kursziel liegt bei 429,47 Dollar.

Die Belastung bleibt die Investitionsquote. Für 2026 plant Alphabet Ausgaben von 195 bis 205 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr, und der freie Mittelzufluss war zuletzt erstmals negativ. Fallen die Investitionspläne am 27. Oktober erneut höher aus, ohne dass das Wachstum mitzieht, dürften die Aktien unter Druck geraten. Hinzu kommen der Wettbewerb um KI-Forscher, nachdem mehrere bekannte Entwickler zu Konkurrenten gewechselt sind, sowie laufende Verfahren der Wettbewerbshüter in den USA, in Europa und Grossbritannien, wo seit dieser Woche über Schadenersatz wegen der Gebühren im Play Store verhandelt wird.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Alphabet A über einen Open-End-Turbo von Morgan Stanley mit der WKN MK6Q58 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 375 Dollar eine Rendite von 15,41% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 325 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 13,35% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,15. Der Hebel liegt bei 2,00 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 49,72 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Alphabet-Aktien investiert.

Trading-Idee: Alphabet A Basiswert Alphabet A (ISIN: US02079K3059) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MK6Q584 / MK6Q58 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 15,49/15,51€ (07.10.2026, 14:05 Uhr) Basispreis variabel 174,84$ Knock-out-Schwelle 174,84$ Hebel 2,00 Abstand zum Knock-out 49,72% Stop-Loss Call 13,44€ (-13,35%) Ziel Call 17,90€ (+15,41%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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